Teo Gutiérrez ‘quedó loco’ durante entrevista en vivo de Win Sports por pregunta relacionada con su pasado

Un gracioso momento vivió Teófilo Gutiérrez cuando concedió una entrevista para Win Sports donde le preguntaron su opinión sobre Deportivo Cali, pues él no tenía ni idea que Alfredo Arias había regresado a la institución, así que recurrió a preguntarle a la primera persona que se encontró, desatando la risa de los periodistas.

PUBLICIDAD

Vea también: “Proceso degenerativo”: Juan Daniel Roa habló de la condición de salud que lo obligó a retirarse

El futbolista con presente en Real Cartagena había sufrido una grave lesión en el pasado mes de julio cuando su equipo se enfrentó en un partido amistoso, precisamente, frente a Deportivo Cali, y aunque no parecía demasiado complejo, luego de los estudios se determinó que fue una fractura no desplazada en el maleolo tibial. Es decir, una rotura de los fragmentos óseos en el maleolo, una de las partes internas de la tibia.

Gutiérrez Roncancio ya regresó a los entrenamientos con Real Cartagena y su regreso a las canchas se dio en la última fecha del ‘todos contra todos’ del Torneo BetPlay, pero durante una concentración con el equipo, sacó un espacio para Win Sports donde le preguntaron sobre Deportivo Cali, y él dejó claro que le alegraba la llegada de Alfredo Arias, aunque todavía no se había enterado.

Sucedió específicamente en el programa ‘Impulzivos’ cuando la periodista Jessica Bohorques le preguntó por sus sentimientos con el regreso del profe Alfredo Arias a un equipo donde ‘Teo’ ya dejó su nombre en los libros de historia tras salir campeón.

El delantero con pasado en Selección Colombia no disimuló que no sabía, pero no le dio mucha trascendencia, se rio y dejó claro que es una gran contratación: “Yo volví con él al Cali, muy alegre porque es un gran entrenador que da mucha confianza y ayuda mucho a los jóvenes”.