Equipo bogotano estaría negociando su venta a un grupo inversor del exterior

La llegada de inversionistas extranjeros al fútbol colombiano está una vez más sobre la mesa con la posibilidad de que en esta ocasión se genere la venta de La Equidad, uno de los equipos que actúa en la ciudad de Bogotá y que estaría adelantando negociaciones.

Aunque sobre mitad de año se tocó el tema, el propio presidente del club, Carlos Mario Zuluaga había referido esta posibilidad como descabellada.

Sin embargo, una vez más vuelve a sonar el tema y el medio Futbolred manifiesta este miércoles 23 de octubre que “ahora sí que hay razones para pensar que el club cambiaría de dueños”.

La Equidad estaría en proceso de venta

De acuerdo con el citado medio, fuentes que consultaron y que están involucradas en el proceso de venta les confirmaron que “hay conversaciones encaminadas a la venta definitiva del equipo ‘asegurador’”.

Eso sí, la fuente les hizo saber que “aún no se cierra, son solo conversaciones” y también reseñaron que no quisieron dar muchos detalles hasta que no se concrete completamente la venta.

Además, en la misma publicación hacen eco de las palabras del periodista Diego Rueda que señaló que “un grupo inversor americano” sería el que está en negociaciones con el verde bogotano.

De momento no se conoce una versión oficial desde La Equidad sobre su posible venta, pero de darse estaríamos ante un grupo inversor extranjero que podría inyectarle capital al cuadro bogotano.