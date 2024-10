“De fracaso en fracaso”, Vélez tras la eliminación de Colombia femenina en Mundial sub-17

Carlos Antonio Vélez fue concreto y dejó claro que la eliminación de la Selección Colombia femenina en Mundial sub-17 fue un rotundo fracaso, como lo vienen siendo los resultados de otras selecciones recientes que hacen necesario un llamado a la reflexión sobre el trabajo que se planifica desde la Federación Colombiana de Fútbol.

PUBLICIDAD

El combinado nacional se despidió este martes del certamen orbital que se disputa en República Dominicana al lograr un solo punto, producto del empate ante Corea, además de haber caído ante Estados Unidos y España.

Esta eliminación llamó la atención del analista que también trajo a colación la eliminación del Mundial sub 20, eso para hacer énfasis al fútbol femenino, porque también recordó las eliminaciones de la sub-17 y sub-15 masculina.

Carlos Antonio Vélez llama la atención por fracasos de Selecciones Colombia

Según el comentario del periodista, por fortuna, el combinado de mayores salva la papeleta, así sea por mérito de la pelota parada y no del juego, según él.

Vea acá: Carlos Antonio Vélez sorprendió a todos con su 11 histórico de la Selección Colombia

“Ojo…de fracaso en fracaso en todas las ramas y categorías del fútbol colombiano de Selección. Preolímpico eliminados y últimos, Sub 17 de Ecuador igual, solo un punto de 12. Sub 15 en Bolivia para salir corriendo y en las dos ultimas presentaciones del futbol femenino nada de nada. Anoche eliminadas también en el Sub 17. Nos salva la de Mayores y eso q en muchos partidos llega primero el gol q el mérito y la Pelota Parada nos da puntos pero NO juego. Igual es lo mejorcito que tenemos en medio de esta debacle. Pilas… barbas en remojo!!!”, señaló.

Llamado de atención de Carlos Antonio Vélez por los últimos resultados de la Selección Colombia en diferentes categorías y competencias a la que se sumó el adiós de las damas en el Mundial Femenino sub-17.