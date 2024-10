“Sufrimos”, Didier Moreno le dio palo a la planificación del calendario en el fútbol colombiano

Didier Moreno, jugador de Junior, concedió una entrevista a la revista El Futbolista, de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales en la que contó varios detalles de su carrera y provechó para un desahogo sobre el FPC.

PUBLICIDAD

Allí, el centrocampista de 33 años dejó claro que en Colombia “Tenemos muchos partidos y creo que, con una mejor planificación, podremos tener un mejor espectáculo, un mejor rendimiento y mucha más visión en nuestro fútbol”.

Particularmente los equipos grandes porque “siempre compite internacionalmente, pero aquí los equipos que compiten afuera, que representan a Colombia, lo viven como un castigo, porque son los que tienen el calendario más ajustado, los que menos descanso tienen, los que suman la mayor cantidad de partidos y se les pide mejor espectáculo”.

Entrevista completa de Didier Moreno a Acolfutpro

Recientemente Didier celebró su cumpleaños número 33 años y completó 14 temporadas de actividad profesional, desde su debut con el Independiente Santa Fe en marzo de 2011.En su hoja de vida también aparecen el Atlético Huila y el Deportivo Independiente Medellín, así como su paso por la segunda división del fútbol español con el Deportivo de La Coruña. Desde el 2020 es uno de los referentes de la plantilla del Junior F.C., con el que ha disputado más de 200 partidos oficiales y hoy es su capitán. En la más reciente visita de ACOLFUTPRO al plantel del Junior, Didier conversó con EL FUTBOLISTA y compartió detalles inéditos de su carrera, así como su visión de un tema que afecta directamente a los futbolistas profesionales, como lo es el alto número de partidos que se incluye en el calendario de las competiciones.

¿Cuál ha sido el mejor partido de su vida?

El mejor partido de mi vida te podría decir que ha sido poder alcanzar mi sueño de ser futbolista profesional y sostenerme en el tiempo.

¿Cuál ha sido el día o los días más difíciles de su carrera?

Hay tantas circunstancias por las que he pasado, pero durante mi carrera viví una serie de hechos que pasaron cuando estaba en formación porque estuve en el América y me echaron cuatro veces. Yo creo que haber superado fue muy meritorio, porque me echaban, volvía, me echaban, volvía y al final fue persistir, perseverar y así terminé quedándome en el América y haciendo todo mi proceso formativo.

Vea acá: Carlos Antonio Vélez sorprendió a todos con su 11 histórico de la Selección Colombia

PUBLICIDAD

Háblenos de un gol que recuerde especialmente...

Uno que le hice a Nacional, jugando con Junior, porque ese día iba amenazado por el ‘Bolillo’. Yo lo había desobedecido durante la semana y al final decidió ponerme y me dijo que si no ganábamos era culpa mía (risas). Con ese gol ganamos el partido uno- cero en el Atanasio.

¿Qué le queda pendiente por lograr?

Creo que he alcanzado mucho, he tenido muchos logros, he alcanzado muchas metas y bueno, todavía hay mucho por alcanzar porque aún me quedan años de carrera. Siempre he dicho que el mayor logro no es un título, sino ayudar a las generaciones que vienen detrás a alcanzar sus sueños. Espero poder seguir construyendo esas vidas y aportándole a esos jugadores que vienen creciendo en la institución para poder alcanzar todas sus metas.

¿Cuál ha sido su referente en el fútbol colombiano?

Como referente siempre tuve a Leonel (Álvarez), también a Harold Lozano y siempre me gustó mucho el juego de Oscar ‘El Chico’ Restrepo. Creo que viendo. mucho a esos jugadores, tomé un poco para aplicarlo a mi carrera. Un futbolista con el que soñó compartir equipo... Creo que, con David González, con ‘Mao’ (Molina), también con James (Rodríguez), con quien pude compartir en la selección.

¿Cuál es la clave para tener una larga y exitosa trayectoria en el fútbol?

Creo que la clave está en entender lo que significa y encierra la palabra profesional. Cuando comprendes totalmente ese concepto tan amplio y lo puedes interiorizar y lo puedes poner en práctica, creo que ahí está la clave para poder sostenerte en el tiempo. Cuando eres profesional puedes sortear cualquier situación y explotar tu potencial y ponerlo al servicio de tu profesión y de tu mejoramiento diario.

¿Qué le quedó de su paso por el fútbol español en el Deportivo de La Coruña?

Bueno allá jugué en la segunda división, que es también una liga de muy buen nivel y puedo decir que lo que más me gustó fue esa intensidad que tienen a la hora de competir. Además, encontré una gran diferencia entre el fútbol de nosotros y esa liga en cuanto a la rapidez que tienen en la ejecución del juego.

Junior en el primer semestre jugó 33 partidos: 25 de liga, seis de Copa Libertadores y dos de Superliga.... ¿Cuéntenos cómo fue su experiencia en estos meses tan intensos de competencia y qué deberíamos hacer para cambiar, para tener un calendario adecuado para los futbolistas en Colombia?

Es un tema evidente, sufrimos por la planificación del calendario en nuestros torneos porque hay un desgaste físico y mental impresionante del jugador en Colombia. Tenemos muchos partidos y creo que, con una mejor planificación, podremos tener un mejor espectáculo, un mejor rendimiento y mucha más visión en nuestro fútbol. Junior ha sufrido porque es un equipo que siempre compite internacionalmente, pero aquí los equipos que compiten afuera, que representan a Colombia, lo viven como un castigo, porque son los que tienen el calendario más ajustado, los que menos descanso tienen, los que suman la mayor cantidad de partidos y se les pide mejor espectáculo. Entonces esos escenarios no permiten que al final de una temporada llegues con aire y llegues con la fluidez para para brindar un buen espectáculo. Entonces creo que si nosotros cambiamos esa planificación que tenemos vamos a dar un salto de calidad en el espectáculo impresionante.