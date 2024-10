Cinco colombianos entre Champions y Europa League tendrán actividad este miércoles

BERGAMO, ITALY - SEPTEMBER 19: Juan Cuadrado Atalanta BC competes for the ball with Declan Rice of Arsenal FC during the UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD1 match between Atalanta BC and Arsenal FC at Stadio di Bergamo on September 19, 2024 in Bergamo, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Este miércoles 23 de octubre estará cargado de fútbol, pues no solamente contará con nueve partidos de la Champions League, sino que habrá otros dos compromisos de la Europa League para completar una jornada redonda.

Juan Guillermo Cuadrado

A primera hora jugará el equipo de Juan Guillermo Cuadrado, Atalanta, que recibirá una visita desde Escocia, específicamente al Celtic, vigente campeón del torneo local, que buscará quitarle el invicto a los de Bérgamo, que en dos partidos, han sumado cuatro puntos.

El ‘Panita’ no ha sido titular en ninguno de los dos compromisos, pero sí ha jugado un rol importante como revulsivo para los complementos de ambos juegos, así que se estima una participación similar en esta tercera fecha.

Luis Díaz

Ya a las 2:00 de la tarde, el equipo de Luis Díaz tendrá que medirse al Leipzig alemán para consolidarse como uno de los primeros en la tabla de posiciones de la ‘fase liga’, luego de haberle ganado tanto al Milan como al Bologna en los dos primeros partidos.

‘Luchito’ no fue inicialista en el más reciente partido del Liverpool contra Chelsea en la Premier League, cuya razón podría tratarse de simple descanso de cara a este nuevo juego de la Champions.

Juan José Córdoba

El tercer y último colombiano que tendrá actividad en la Champions League durante la jornada de este miércoles será el delantero Juan José Córdoba, quien fichó por Dinamo Zagreb luego de su paso por Deportivo Cali.

El equipo del atacante cafetero ha tenido que bailar ‘con las más feas’ en sus dos primeros partidos, donde cayó 2-9 frente a Bayern Múnich y apenas rescató un empate agónico frente al Mónaco.

Prográmese con los partidos de Champions y Europa League de este miércoles 23 de octubre:

9:30 a.m. l Braga vs BodoGlimt / Galatasaray vs IF Iefsborg

11:45 a.m. l Atalanta vs Celtic / Brest vs Bayer Leverkusen

2:00 p.m. l Atlético de Madrid vs Lille / Barcelona vs Bayern Munich / Manchester City vs Sparta Praga / Benfica vs Feyenoord / Young Boys vs Inter / Salzburgo vs Dinamo Zagreb / Leipzig vs Liverpool