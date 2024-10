¿Luis Díaz es de los mejores delanteros del mundo? Para esta superestrella no hay duda de que es así

Luis Díaz ha tenido un brutal comienzo de temporada en el Liverpool, y no solo lo dejan ver sus números, también los hinchas y toda la atmosfera que rodea al fútbol inglés ha arropado bastante al astro colombiano. Y es que ya no solo encanta dentro de su club, la admiración ha trascendido incluso dentro de sus máximos rivales. Fue justamente un futbolista del Manchester City el encargado de deshacerse en elogios al colombiano, y es que no fueron necesarios los halagos, de hecho, bastó con que asegurara que el extremo sudamericano era mejor que él como jugador.

Desde que comenzó la liga inglesa, Luis Díaz ha disputado 8 partidos, en los cuales marcó 5 goles y repartió una asistencia, además de aportar mucha verticalidad y claridad a la ofensiva de su equipo. Y es que no es casualidad que el Liverpool sé el actual de la competición, ya que el ‘Guajiro’ ha marcado casi la mitad de anotaciones que tiene en total el elenco dirigido por Arne Slot.

En medio de una entrevista realizada a Jack Grealish, se le realizó una dinámica en la que debía elegir a un jugador entre dos que le daban a escoger, debido a que su posición es extremo izquierdo, los futbolistas que fueron mencionados eran todos punteros por esta banda. Durante la charla, surgió la comparación entre él mismo y Luis Díaz, donde el jugador sorprendentemente se decantó por el colombiano, afirmando: “Luis Díaz, me gusta Luis Díaz”.

¿Cuánto gana Luis Díaz en el Liverpool?

Luis Díaz es increíblemente el jugador titular de los ‘Reds’ que menos cobra, con un monto anual de 416.000 libras, que, deducido a una semana, el ‘Guajiro’ cobra solo 8.000 libras, traducido al peso colombiano, son 44′000.000 cada 7 días. Aunque parece que es un sueldo descomunal, es bastante menor al de sus demás compañeros de equipo, por lo que muchos aficionados han pedido que mejoren sus condiciones salariales.