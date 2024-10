Win Sports se solidarizó con la periodista que sufrió acoso durante partido de la Selección

Un lamentable hecho le sucedió a las afueras del Metropolitano de Barranquilla a la periodista de Red+, María Juliana Correa, quien fue acosada por el presidente del Concejo Municipal de Duitama, Julián Andrés Gómez.

Ante esto, Win Sports emitió un comunicado donde se solidarizó con María Juliana Correa.

A continuación le presentamos el comunicado de Win Sports:

Win Sports se solidariza con María Juliana Correa por el hecho lamentable que vivió en Barranquilla

Luego del juego entre nuestra Selección Colombia y su similar de Chile en Barranquilla, nuestra periodista María Juliana Correa sufrió un hecho lamentable en el que una persona de manera irrespetuosa intentó darle un beso en la mejilla sin su consentimiento. La acción ocurrió mientras realizaba su ejercicio periodístico para el canal Red Más

”Quiero expresar mi profunda indignación y rechazo por el incidente que tuvo lugar en Barranquilla el 15 de octubre, durante el cual, una vez finalizado el partido de la Selección Colombia y en plena transmisión, fui víctima de un comportamiento irrespetuoso e inaceptable al intentar forzarme a recibir un beso sin mi consentimiento. Esto no es solo una falta grave de respeto hacia mí como profesional, sino que también refleja una problemática mucho mayor que sigue afectando a miles de mujeres. En ningún entorno, bajo ninguna circunstancia, se deben tolerar este tipo de acciones que vulneran nuestra dignidad y nuestros derechos. Agradezco las muestras de apoyo que he recibido. Continuaré ejerciendo mi labor con la misma dedicación, confiando en que este tipo de incidentes no se repetirán, y que juntos, como sociedad, sigamos trabajando por entornos más seguros y respetuosos para todas” Expresó María Juliana en sus redes sociales.

Desde Win Sports apoyamos firmemente a todos y cada uno de nuestros periodistas para que puedan ejercer su trabajo de manera segura. Asimismo, hacemos un llamado a la sociedad para que prevalezca el respeto y la seguridad hacia la mujer en todos los ámbitos.