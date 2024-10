Con la fuerza imparable de una ola, llega la cuarta edición del Open Swimmers en Santa Marta

Pese a que los deportes no tradicionales no tienen la misma mediatización que gozan aquellos que son olímpicos, la realidad es que merecen igual atención, no solamente por lo interesante que resulta entender diversas maneras de practicar las disciplinas, sino porque hay muchas personas detrás de la organización de dichos eventos, y también, gran cantidad de participantes, quienes desean ser los mejores en lo que hacen.

Y es que la geografía del país bordeado por dos océanos es el escenario natural perfecto y también la explicación del auge que ha tenido la natación en aguas abiertas en Colombia, pues lo que comenzó como una modalidad reservada para un puñado de atletas, hoy se ha convertido en un movimiento creciente que combina deporte y aventura, atrayendo a nadadores de todas las edades y niveles.

De hecho, en Colombia hay gran diversidad de deportes gracias a la creatividad y la diversidad de condiciones que permite jugar. Para puntualizar, le contaremos acerca del Open Swimmers que se desarrollará en Santa Marta entre el sábado 26 y domingo 27 de octubre.

Estos dos días del fin de semana, las playas de Bello Horizonte serán testigos de la participación de más de 500 nadadores que llegan desde ocho países diferentes, incluyendo a Canadá, Argentina, Chile, España, Paraguay, Costa Rica, Venezuela, y por supuesto, Colombia, para competir en alguna de las distintas modalidades que se diferencian por el recorrido: Desde 750 metros hasta 10 kilómetros.

De igual manera, cabe resaltar que la competencia está diseñada pensando en la participación de jóvenes desde los 12 años, hasta adultos que hayan cumplido más de 60 años.

“La natación en aguas abiertas es una disciplina atractiva, retadora, inmersa en la naturaleza. El Open Swimmers Seguros del Estado Santa Marta Sea Challenge, presentado por Compensar, es una plataforma única que conecta a los competidores con la riqueza natural, fomenta el turismo y desarrolla talentos. Con cada edición ratificamos nuestro compromiso de impulsar este deporte y destacar lo mejor de Colombia, gracias al apoyo de marcas y entidades locales que creen en el deporte como motor de desarrollo”, afirma Juan Guillermo Ruiz, director del evento organizado por IMLA de Colombia.

Por supuesto, para garantizar la seguridad de todos los participantes, la organización contará con los estándares internacionales que constan de doce kayaks, cuatro lanchas, veinte boyas demarcando el recorrido, doce socorristas y dos médicos especializados en deportistas.

Adicionalmente, este evento, contará con el apoyo de la Alcaldía de Santa Marta en cabeza de Carlos Pinedo, y su Instituto Distrital de Santa Marta para la Recreación y el Deporte (INDER), al igual que la intervención de la empresa de Ómar Pinzón, quien llegó a conquistar la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y también participó en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos de manera consecutiva desde Atenas 2004 hasta Río 2016.

“Ser parte de Open Swimmers es un honor y es un placer ser la imagen de este evento que promueve el deporte. La natación me ha dado muchas alegrías y enseñanza, entonces estoy muy agradecido. Me encanta apoyar el deporte colombiano y el talento. Además, voy a participar en la categoría de los 750 metros, más que compitiendo, acompañando a los más chiquitos. Esto me motiva mucho, poder estar y ser un ejemplo para las nuevas generaciones”, aseguró Pinzón con evidente deseo de llevar su legado en el deporte colombiano a otro nivel.

Asimismo, según Carlos Jaramillo Ríos, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la Alcaldía de Santa Marta, se espera que el evento genere 120 y 150 empleos directos e indirectos para la comunidad local que jugará un papel importante en la logística y servicios del evento: “A través de este tipo de eventos, desde la estrategia Santa Marta Eventful, buscamos posicionar al Distrito como un destino turístico de eventos de clase mundial, proporcionando una salida para la expresión creativa, fomentando el enriquecimiento cultural y estimulando la inversión para fortalecer la economía local”.

Las claves: Si usted desea inscribirse a la cuarta edición del Open Swimmers en Santa Marta, puede hacerlo hasta el próximo viernes 25 de octubre