Equipo colombiano ha cambiado tres veces su camiseta principal durante este año; ¿Cuál es?

Es común que los equipos, tanto de Colombia, como del mundo, cambien sus camisetas antes de comenzar cada temporada. Esto se ha convertido en una tradición que no solo ha estado presente en los equipos tradicionales y que son patrocinados por marca de renombre, también, en clubes de menor envergadura que le dan el gusto a sus hinchas cada año para que puedan adquirir las indumentarias del equipo. Hay un equipo en Colombia que decidió saltarse este protocolo de estrenar cada año, y quiso estrenar cada 3 meses, ya que solo durante el 2024 ha tenido al menos tres indumentarias principales.

Si bien no es algo que esté estipulado en algún reglamento, no está bien visto que haya tantos cambios en la piel de un equipo, no solo por la identidad que esta representa para el mismo, sino también por la cantidad de producción que hay detrás de ellas. En este caso, lo más insólito es que una de las tres equipaciones se lanzó oficialmente, pero jamás se usó en un partido, agregando la cereza del pastel de este inusual suceso que solo podría pasar en el fútbol colombiano.

La institución en cuestión es el Real Cartagena, equipo que se encuentra en la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano, y que sorprendentemente está viviendo uno de sus mejores momentos deportivos de los últimos años, peleando por el liderato por el ascenso a la máxima categoría. Si bien solo han jugado con dos uniformes este año, hay un tercero que aunque fue presentado oficialmente por el equipo, jamás se utilizó, por lo que muchos hinchas han catalogado esto como una ‘recocha’ y algo completamente falto de seriedad con el hincha, y con la historia del equipo.

¿Cuándo juega el Real Cartagena?

El próximo encuentro que disputará el equipo cartagenero será contra Tigres de Bogotá por la última fecha del todos contra todos de la segunda división. Este partido está programado para el sábado 29 de octubre.