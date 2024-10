A Vidal no le gustó ‘ni cinco’ que Dávinson Sánchez celebrara su gol en Colombia vs. Chile

A Arturo Vidal no le gustó que Dávinson Sánchez celebrara su gol en el partido Colombia vs. Chile, por las Eliminatorias al Mundial 2026. Desde hace algunos meses, Vidal realiza streams en los que comparte con sus fans. Aprovechando que no fue convocado a ‘La Roja’, reaccionó en vivo al duelo contra los colombianos y provocó varios comentarios.

PUBLICIDAD

Este 15 de octubre de 2024, mientras se llevaba a cabo el partido entre Colombia y Chile, válido por la Fecha 10 de las Eliminatorias, Arturo Vidal estaba haciendo un stream en su canal de Kick. En el minuto 34, Dávinson Sánchez, sin darse cuenta, abrió el marcador para los colombianos y encaminó el triunfo.

El gol de Dávinson, como se esperaba, molestó a Arturo Vidal, quien ha sido uno de los grandes críticos del proceso de Ricardo Gareca en la Selección de Chile. Además de demostrar su molestia por el gol, Vidal se ofendió más porque Dávinson celebró el gol. Es que, como el tanto fue de ‘carambola’, el chileno esperaba que no hubiera mayor emoción en el defensa del Galatasaray.

>>Más novedades de la Selección Colombia en ComuTricolor<<