Chile tiene una baja sensible para enfrentar a Colombia y Vidal no desaprovechó ‘el papayazo’

El presente de la Selección Chile no podría ser más difícil, pues no solamente se ubican en la última casilla de la tabla de posiciones con apenas 5 unidades de 27 posibles, sino que las opiniones parecen estar divididas entre quienes todavía apoyan a Ricardo Gareca y quienes no.

De hecho, uno de los contradictores ha sido Arturo Vidal, quien en múltiples ocasiones se ha burlado del estratega argentino por no convocarlo, así que aprovechó ‘el papayazo’ que le dio un compañero de Colo Colo para volver a ‘cargar’.

Todo surgió a raíz de la petición del prometedor futbolista de Colo Colo, Carlos Palacios, quien acusó un problema personal, para pedir que lo desconvocaran antes del juego frente a la Selección Colombia que tendrá lugar en el Metropolitano de Barranquilla este martes 15 de octubre.

No obstante, el jugador de 24 años fue visto en la sede de entrenamiento de Colo Colo, así que levantó múltiples cuestionamientos, entre ellos, el de Eduardo Vargas, quien mandó un claro indirectazo para insinuar que Palacios no quiso continuar en la concentración debido a los malos resultados que han conseguido recientemente:

“Siempre es un orgullo querer vestir la camiseta de tu país. Independiente los resultados, nunca me bajaré de este barco”, aseguró el experimentado delantero Eduardo Vargas.

Ante esto, nuevamente apareció Arturo Vidal para defender a su compañero, y de paso, sugerir que hay motivos de fondo por los cuales Palacios no continuó en el conjunto chileno durante esta doble fecha de octubre

“Sabemos que el fútbol permite que muchos hablen, pero sean pocos los que conozcan la verdad, hoy estamos contigo Carlitos Palacios. Te quiero mucho hermano y acá estaremos para ti y tu familia. El pueblo albo está contigo y lo que necesites ahí estaremos”, dijo Arturo Vidal, en defensa de Carlos Palacios.