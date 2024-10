Pereira sorprendió a todos con el anuncio sobre Fernando Uribe: “Agradecemos la sensatez y honestidad”

La actividad para Deportivo Pereira durante la noche del sábado 12 de octubre no terminó con el empate a un gol frente a Atlético Bucaramanga, pues luego del partido, anunciaron que Fernando Uribe se desvinculó del conjunto ‘Matecaña’.

La última aparición que tuvo Fernando Uribe con la camiseta del ‘Gigante Matecaña’ fue en el partido del pasado viernes 20 de septiembre, cuando Pereira cayó derrotado por la mínima diferencia ante Patriotas. Desde entonces, el delantero no fue convocado más por Fernando Suárez, pero no por decisión técnica, sino porque no se encontraba en su 100% físico,

Cabe destacar que Uribe se había retirado vistiendo la camiseta de Millonarios, pero regresó a la actividad para suplir la necesidad de delanteros que tenía el equipo donde debutó. Ahora, tal parece que el propio futbolista fue consciente de su presente y prefirió llegar a un acuerdo con Pereira para dar por terminado su contrato.

El equipo le agradeció la honestidad y deseó lo mejor en el próximo paso, aunque es incierto si seguirá entrenándose para unirse a otro club o pondrá punto final a su carrera.

“Desde el Deportivo Pereira F.C. S.A. informamos al público en general, a nuestra hinchada y a medios de comunicación que, el futbolista Fernando Uribe Hincapié ya no forma parte del Deportivo Pereira. F.C. S.A. Agradecemos la sensatez y honestidad del señor Fernando Uribe al dar por terminado, de mutuo acuerdo, el contrato suscrito con la institución como jugador profesional de fútbol. La experiencia y trayectoria fue notoria en el tiempo que perteneció al equipo, dando resultados que llevó al conjunto ‘Matecaña’ a sumar puntos importantes en la Liga Betplay DIMAYOR 2024 - II.Le deseamos éxitos en su vida personal y profesional”, escribió Deportivo Pereira.