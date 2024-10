Junior no recibió la respuesta que esperaba a su apelación tras partido contra Nacional

Pelea hinchas Junior vs Nacional

Junior recibió repuesta a su recurso de reposición por la sanción de seis fechas de suspensión a su estadio, tras la pelea de sus hinchas en Medellín ante los de Atlético Nacional en días pasados y no le fue favorable la medida.

Desde el Comité Disciplinario del Campeonato decidieron no dar viabilidad a ninguno de los recursos presentados por los clubes involucrados, Junior y Atlético Nacional a los que les desestimaron sus apelaciones.

Mediante la resolución 086 del presente año, se emitió sentencia ante las intenciones de los dos equipos, pero ninguna de ellas prosperó.

Desestiman apelación de Junior por sanciones tras partido con Nacional

“Artículo 3°- Recurso de reposición formulado por el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. (”Junior”) contra el artículo 5° de la Resolución No. 080 de 2024. Mediante correo electrónico del 04 de octubre de 2024, el Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. (en adelante “Junior”), formuló recurso de reposición contra el artículo 3° de la Resolución No. 080 de 2024 ante el Comité Disciplinario del Campeonato, dentro del término contenido en el artículo 173 del CDU de la FCF.

I. DECISIONES RECURRIDAS “Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. (”Junior”), sancionado con seis (6) fechas de suspensión de plaza parcial (tribuna Norte y tribuna Occidental - parte alta y baja) y multa de trece millones de pesos ($13.000.000), por incurrir en la infracción contenida en los numerales 2, 4, 5, 6, 8 y 9 del artículo 84 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 10ª fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024 contra el club Atlético Nacional S.A.”

El Comité RESUELVE 1. No reponer la decisión contenida el artículo 5° de la Resolución No. 080 de 2024, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. No acceder a las pretensiones del Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A”.