Jhon Jader Durán sí estará contra Chile y muchos nunca supieron por qué no jugó contra Bolivia

Tras la derrota contra Bolivia, muchos hinchas se preguntaron si Jhon Jader Durán puede jugar el partido contra Chile por las Eliminatorias al Mundial 2026. Es que, gracias a su extraordinario nivel con el Aston Villa y a que ‘La Tricolor’ no le hizo gol a los bolivianos, hay quienes lo quieren verlo siendo titular. De hecho, hubo quien no sabía por qué él no sumó minutos este 10 de octubre...

¿Por qué Jhon Jader Durán no jugó contra Bolivia?

Como se esperaba, Jhon Jader Durán entró en la lista de convocados para los partidos contra Bolivia y Chile en octubre de 2024. Por eso, muchos, al no verlo en el primero de dichos encuentros, llegaron a criticar a Néstor Lorenzo. Sin embargo, Jhon Jader no podía jugar porque lo sancionaron con un partido por acumulación de amarillas. De ahí que el titular fuera Roger Martínez y que Jhon Córdoba, quien tuvo varias oportunidades de gol que no entraron, lo reemplazara.

Afortunadamente, Durán sí podrá estar en el partido contra Chile, que será el próximo 15 de octubre de 2024. Cabe señalar que

Néstor Lorenzo explicó la derrota de Colombia contra Bolivia.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, que finalizó 1-0 a favor de Bolivia, Néstor Lorenzo realizó un breve análisis de lo que observó en el terreno de juego. Al igual que muchos aficionados, Néstor dejó en claro que Colombia mostró un gran rendimiento, ya que “dominó” jugando a más de 4100 metros sobre el nivel del mar. Además, explicó de manera clara cuál fue el factor que llevó a la derrota. Según el argentino, ‘La Tricolor’ no aprovechó todas las oportunidades de gol que tuvo, mientras que a los bolivianos les bastó con una para tomar la delantera en el marcador.

“Tengo la frustración de la derrota. El equipo jugó gran parte del partido con un hombre más y lo hizo valer. Dominamos en el juego y las llegadas, pero no concretamos. Sabíamos que la precisión iba a ser muy importante. Ellos tuvieron una en el segundo tiempo y concretaron, nosotros tuvimos muchas y no concretamos”, Néstor Lorenzo

