Min. Deporte respondió ante supuesta falta de apoyo a David Alonso, campeón de Moto3

La consagración de David Alonso como campeón Mundial de Moto3 ha dejado como factor adicional el hecho de no haber recibido apoyo por parte del Ministerio del Deporte, algo que ocasionó la respuesta de dicha entidad.

Desde el ente respondieron que tras una reasignación de presupuesto, fue la Federación Colombiana de Motociclismo la que excluyó al piloto de su financiación para el año 2024.

De igual manera, en el comunicado le sugirieron a Armando Farfán, presidente del Comité Olímpico Colombiano, abstenerse de hablar de temas que no le competen.

Comunicado oficial sobre David Alonso

“El Ministerio del Deporte da claridad a la opinión pública sobre el proceso llevado con la Federación Colombiana de Motociclismo respecto al apoyo a sus deportistas para la vigencia 2024.

1. El 27 de diciembre de 2023, la Federación Colombiana de Motociclismo radicó ante el ministerio su proyecto deportivo para 2024. El Ministerio del Deporte evaluó el documento en el que aparecía un rubro de inversión para eventos especiales, incluido el mundial de la categoría Moto3 en el que participaría el piloto David Alonso. De los cerca de 1.300.000.000 solicitados al ministerio, la propia federación proyectó 150.000.000 para apoyar a este deportista. Ver evidencia aquí: https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2024/Comunicaciones/Evidencia_correo_electronico_proyecto_2024_FEDEMOTO.pdf

2. Luego del análisis técnico, administrativo y financiero que hizo este ministerio a la propuesta de la federación, se decidió asignar un presupuesto de 500.000.000 para la vigencia 2024. Ver evidencia aquí: https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2024/Comunicaciones/Asignacion_recursos_2024_Motociclismo.pdf

3. Con esta asignación, la Federación Colombiana de Motociclismo realizó una evaluación de los eventos a priorizar, ajustándose al recurso que entregó el Ministerio del Deporte. Presentó entonces una nueva propuesta en la que no incluyó el evento del piloto David Alonso, para así poder cumplir con las actividades de carácter nacional y con el porcentaje con destinación al desarrollo del deporte femenino, enmarcado en el decreto 941 de 2021, priorización con la cual el Ministerio del Deporte estuvo técnicamente de acuerdo. Se anexa iniciativa de la Federación para la vigencia 2024. Clic aquí: https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2024/Comunicaciones/Anexo_1_Iniciativa_esquema_basico_FEDEMOTO.pdf

4. Una vez firmado el CAIP (contrato de apoyo a actividades de interés público) de la vigencia 2024 entre el Ministerio del Deporte y la Federación Colombiana de Motociclismo, se realizó un comité operativo entre las partes para dar viabilidad a lo presentado en la iniciativa. Dentro de la misma se evidencia de nuevo la no inclusión del Campeonato Mundial Moto3 en el que participaría Alonso. Se anexa acta de comité operativo del 20 de mayo de 2024. Clic aquí: https://www.mindeporte.gov.co/recursos_user/2024/Comunicaciones/Acta_Comite_Operativo_CAIP_536_2024.pdf.

5. Por otro lado, se informa a la opinión pública que la planeación hecha por el equipo de trabajo de la administración anterior, que operó hasta el 28 de febrero de 2024, no estructuró proyecto de inversión para Imagen Colombia, programa a través del cual el Ministerio del Deporte apoya a deportistas profesionales que posicionan la imagen del país en el exterior, de manera que, para la vigencia, no existió para ningún deporte la posibilidad de solicitar recursos por esta vía. Este programa se retomará en 2025.

6. Informamos que el señor Armando Farfán, actual gerente del Comité Olímpico Colombiano, quien en su momento fue presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo, no es voz autorizada para dar información del asunto en cuestión, ya que no actúa legítimamente a nombre de Ministerio del Deporte ni de la Federación, por lo cual, sus declaraciones son apenas opiniones en las que demuestra su desconocimiento del proceso y su intención de intervenir en asuntos que no le son propios. Consideramos que, como gerente del COC, el sr. Farfán no debería interferir en las discusiones de tipo presupuestal entre el Ministerio y las federaciones deportivas nacionales.

7. Invitamos al Comité Olímpico Colombiano a que, en cumplimiento de su misionalidad, fortalezca la gestión en programas como Solidaridad Olímpica o en tareas de mercadeo, para así conseguir recursos propios en beneficio de sus organizaciones afiliadas, como la Federación Colombiana de Motociclismo, lo que se traducirá, sin duda, en un mejor apoyo a sus deportistas.

8. Adicionalmente, para efectos de aclarar preguntas de la opinión pública, recordamos que el piloto David Alonso, al ser deportista profesional, no representa directamente a Colombia en la categoría Moto3 sino a la marca CFMOTO ASPAR TEAM, como sucede con muchos atletas de alto rendimiento. Independientemente de lo anterior, valoramos la importancia de sus logros deportivos y lo reconocemos como una gran figura que realza el nombre de nuestro país en el exterior.

Agradecemos a todos los colombianos y medios de comunicación su interés por aclarar los detalles del apoyo al motociclista David Alonso para el Campeonato Mundial Moto3″.