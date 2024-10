“Me pareció ridículo”: Isabella Echeverri dejó claro que no le afectan las palabras de Catalina Usme

La Selección Colombia Femenina lleva un par de años en un nivel excepcional que las han llevado a brillar en los torneos más importantes del mundo. Sin embargo, es irónico que en pleno 2024 todavía no tengan las garantías de la organización de una liga digna por cuenta de la Federación Colombiana de Fútbol.

Una de las jugadoras que más luchó por sus derechos y los de sus compañeras del fútbol femenino fue Isabella Echeverri, quien es consciente que fue vetada de la Selección Colombia por esta razón, pero no se arrepiente de nada.

De hecho, también le preguntaron acerca de las palabras que dio anteriormente Catalina Usme, negando la existencia de estos vetos, pero la exfutbolista dejó claro que no es algo que le afecte.

Catalina Usme dejó claro que ella no sabe nada acerca de vetos, sino que más bien, cree que algunas ausencias son decisiones netamente futbolísticas:

“Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras y nuestro rol es solo jugar”

Al respecto, Echeverri demostró gran madurez y dijo que no le afecta porque cada quien tiene derecho a ver la situación desde su punto de vista y no está mal:

“A mí eso me pareció ridículo. Yo puse un tweet al respecto, riéndome de la situación. Cada cual tiene sus intereses y responde como quiera. Si ella consideraba eso, pues no sé por qué lo considera así, me encantaría que ampliara más en ese testimonio que dio, pero para mí ya no tiene ninguna relevancia lo que hablen o dejen de hablar. Ya estamos muy viejas para eso”.