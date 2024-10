“Los pocos pelos se me paran”, Carlos Antonio Vélez por lo que pasa antes de Bolivia vs Colombia

Colombia vs Bolivia - Carlos Antonio Vélez

Carlos Antonio Vélez sentenció que hasta a él los pocos pelos que tiene se le están parando por todo el marco que se está dando antes del partido entre Bolivia y la Selección Colombia en la ciudad de El Alto.

El analista sentenció que se está agrandando a un rival que no tiene nada de excepcional y que además no es tanta la diferencia a lo que se presentaba habitualmente en La Paz en donde se jugaban anteriormente dichos compromisos.

Además, dejó claro que esté es el partido ideal para James Rodríguez porque no tendrá que correr por lo que será un partido de darle mucho manejo al balón.

Carlos Antonio Vélez cree que están agrandando a Bolivia

Al respecto, analizó: “Los pocos pelos que tengo se me paran. Es como si fuéramos a jugar la final del Mundo contra la poderosa España campeona de Europa o la mejor Alemania, no. Vamos a jugar contra Bolivia y no los estoy mirando por encima del hombro sino por sus resultados en la altura”.

“Que le ganó a Venezuela y a Chile, sí, seguramente es bueno, pero estamos creando un gigante en donde no lo hay. Que ‘es que la altura’. La Paz es 500 metros más abajo que El Alto e igual es altura y siempre que van a jugar allá se magnifica todo por parte de los argentinos y nosotros estamos entrando en ese verso”, añadió.

Entonces, “nos estamos llenando de basura y eso afecta. Colombia puede y ha ganado allá. 7 juegos, una sola victoria de Bolivia en el 2003, 4 empates y dos victorias colombianas. ¿Entonces? Ahora de la noche quieren vender una proeza sacar un resultado allá porque subimos 500 metros más”.

“Los jugadores de élite, los atletas como los que nos representan están preparados para jugar allí. Jugar en Barranquilla a las 3 de la tarde con ese calor y esa humedad es proporcionalmente igual de dañino a jugar en El Alto, para que no nos metamos mentiras”, sentenció.

Dejando claro que “cuando vienen a Barranquilla se quejan y ahora que vamos a El Alto nos quejamos. Queja va, queja viene. En Barranquilla no se ha muerto nadie jugando al fútbol en partido de Eliminatoria y allá tampoco”.

Lo claro es que “nosotros tenemos una cantidad enorme de buenos jugadores. Solo es que el técnico elija bien y lo qué hay que hacer: balón al pie, solo al espacio si tenemos dos rápidos arriba. Hay quién la ponga. No necesitamos intensidad ni correr, así que es el partido ideal para James”.

Así, Carlos Antonio Vélez señaló que no hay que temer tanto de la altura de la ciudad de El Alto y hay que pensar en una buena alineación que sepa darle manejo al balón para aspirar a que la Selección Colombia haga un buen partido y logre un resultado positivo en el partido de la Eliminatoria ante Bolivia.