¿Jugadores amañando partidos? El escándalo que faltaba en el fútbol colombiano

Aunque los hinchas de todos los equipos aseguran que son robados constantemente y acusan de diferentes tipos de corrupción a sus rivales, pocas veces se había visto que la situación escalara a lo legal. Todo empezó con una revelación de la prensa, la cual señaló que la Fiscalía ya está al tanto de las acusaciones de amaño de partidos contra un jugador del Envigado. En cuestión de minutos, el escándalo estalló y el equipo antioqueño no tardó en pronunciarse.

La acusación inicial.

En la tarde del 7 de octubre de 2024, el famoso periodista Carlos Antonio Vélez sorprendió a los seguidores del fútbol colombiano al revelar el escándalo por amaño de partidos en el Envigado. “Un jugador de Envigado ha sido denunciado ante la fiscalía por amaño de partidos. La Dimayor y la Federación están informados”, fueron las palabras de Vélez. Casi al mismo tiempo, Javier Hernández Bonnet, otro de los periodistas deportivos más importantes del país, daba la misa noticia.

La posición del Envigado.

La revelación de Vélez y de Hernández Bonnet ‘alborotó el avispero’, por lo que, un par de horas después, el Envigado emitió un comunicado oficial al respecto. Contrario a lo que muchos esperaban, la ‘Cantera de Héroes’ no negó la situación y, por el contrario, se puso a disposición de las autoridades para investigar lo ocurrido e imponer sanciones de ser necesario. “Envigado Fútbol Club S.A. realizará todos los esfuerzos posibles para llegar al final de las investigaciones sobre el intento de afectar al equipo y al normal desarrollo de los compromisos que disputa. Temas sensibles como las apuestas deportivas y la lucha por no descender de categoría, son factores influyentes en este comportamiento de personas inescrupulosas que buscan permear nuestra institución y nuestro deporte”, sentenció el club.

Fortaleza entró al escándalo.

Tras conocer la posición del Envigado sobre la acusación en contra de unos de sus jugadores, cuyo nombre no se ha hecho público, la prensa entregó más información sobre la gravedad del asunto. César Augusto Londoño fue quien le añadió otro matiz muy importante al tema, ya que en Fortaleza CEIF está ocurriendo la misma situación. “Se adelanta una investigación por presunto amaño de partido de un jugador de Fortaleza”, dijo Londoño.

En menos de un día, dos equipos resultaron implicados en el escándalo de amaño de partidos en el fútbol colombiano. Y, como se esperaba, en la mañana del 8 de octubre el problema volvió a escalar.

Desde el Envigado ‘salpicaron’ a otros equipos colombianos.

Con el objetivo de esclarecer lo sucedido en el Envigado, Luis Valero, el máximo accionista del Envigado, dio una entrevista a Carlos Antonio Vélez. En la charla, Valero contó los detalles del escándalo y sus palabras fueron tan alarmantes como se esperaba. “Un jugador equis ofreció dinero a otro jugador de la plantilla para que haga un penalti o un autogol en el partido contra el Bucaramanga”, fue la frase que con la que el directivo abrió su descargo.

Luis Valero continuó dejando claro que el jugador que recibió el penoso ofrecimiento fue quien informó al club, que se dispuso a tomar todas las medidas legales posibles. Pero eso no fue todo, porque Valero aseguró que hay otros equipos del país con el mismo problema y todos tiene algo en común: están pelando el descenso. “Están pasando cosas demasiado extrañas, no solo de apuestas, a los equipos que estamos peleando salvar la categoría. Hablé con César Guzmán, propietario de Patriotas, y estaba en una situación similar”, aseguró el máximo accionista de ‘La Cantera de Héroes’.

Como este jugador es joven, comunicó a la presidencia lo que estaba pasando. Adelantamos las investigaciones internas y formulamos la denuncia ante la Dimayor y la Fiscalía. — Luis Valero

Los culpables de la “mano negra”.

Luis Valero no solo aseguró que los equipos implicados en el descenso están siendo los perjudicados, también se animó a contar quiénes son los sospechosos de esta “mano negra”, término que usó para referirse a la influencia de terceros en la competencia futbolística. Lastimosamente, sus palabras apuntaron a que los culpables tendrían relación con las casas de apuestas y, además, serían personas vinculadas directamente al negocio del fútbol en Colombia. “Estamos en una investigación seria. Envigado contrató a unos investigadores y los indicios que tenemos es que no solo son casas de apuestas, también personas del fútbol que están tocando a los equipos que están luchando por el descenso. Estamos viendo una ‘mano negra’ en el fútbol colombiano y no lo vamos a permitir”, concluyó.

Un antecedente en el Unión Magdalena.

La influencia de las casas de apuestas, que irónicamente patrocinan las competencias del fútbol colombiano y a una gran cantidad de equipos, no es un tema nuevo. Si bien el tema es discutido desde hace años, en abril de 2024 se estableció un antecedente que pasó desapercibido para muchos. Tras revelarse que dentro de la plantilla del Unión Magdalena habían problemas ligados a apuestas deportivos, el club emitió un comunicado oficial con el que despidió a uno de sus jugadores. Se trató de Daiver Vega, quien quedó como el principal responsable de dichas acusaciones. Vega no se quedó callado y no tardó en defenderse, aunque la decisión del ‘Ciclón’ no cambió. “Las acusaciones realizadas en mi contra, por parte de entidades y medios de comunicación, no fueron corroboradas o verificadas, mucho menos se me otorgó la oportunidad de defenderme, controvertir o alegar los cargos arrojados en mi contra, solo se dispuso como cierto todos los hechos que me endilgan”, comunicó el futbolista.

Habrá que esperar para ver qué postura toma Dimayor frente a la delicada situación que denunció el Envigado, ya que, en caso de destaparse un escándalo de corrupción que esté estrictamente vinculado a los resultados de varios partidos, el desarrollo de la Liga, el Torneo y la Copa BetPlay podrían verse afectados.

