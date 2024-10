Jugador costeño del Junior humilló a hincha que criticó la gestión de la familia Char

Sin duda, los hinchas del Junior son una de las fanaticadas más fervorosas de toda Colombia, esto no solo se ve cuando a los barranquilleros les va bien, también pasa en casos como el actual en que los resultados no se dan y la entrada a los cuadrangulares se está viendo seriamente comprometida. Es por esto que varios han comenzado a criticar los fichajes de Fuad Char, incluido el técnico Cesar Farias.

En el último tiempo se ha hecho costumbre que los hinchas del Junior de Barranquilla critiquen fuertemente todo lo relacionado con el equipo. Bien pueden ser los jugadores, el cuerpo técnico o los directivos, siempre se siente el ambiente de disgusto alrededor del ‘tiburón’. Durante este semestre, el Junior no ha logrado obtener buenos resultados, a pesar de su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde cayó de forma dolorosa ante Colo Colo, muchos ya venían poniendo en duda el rendimiento de varios jugadores y en especial del técnico Arturo Reyes.

A través de redes sociales se ha viralizado un video donde se ve a un hincha del Junior a las afueras de la sede deportiva, mientras que varios juveniles de las fuerzas básicas estaban ingresando al entrenamiento. Fue allí donde este decidió abordar a uno de los ‘pelaos’ y preguntarle por su posición y del barrio del que provenía, hasta el momento, todo normal.

Después de estos cuestionamientos casuales, el hincha le soltó la pregunta “¿Qué le quieres decir a los directivos del Junior que muchas veces no le dan la oportunidad a ustedes que están en las inferiores y que traen jugadores de otro lado de Europa?”, ante esto, el futbolista se ve sorprendido y decide frenar en seco a este hincha respondiendo: “Bueno, ya ahí no me puedo meter en ese asunto, yo soy jugador de acá y estoy muy contento de estar acá, así que no puedo opinar del tema”.

¿Qué partidos le quedan al Junior para clasificar a los cuadrangulares?

Antes del cierre del todos contra todos, el Junior deberá jugar ante La Equidad, Pereira, Millonarios, Deportivo Cali, América, Envigado y Once Caldas, partidos en los que tendrá que cosechar mínimo 12 puntos si desean acceder a cuadrangulares finales, aunque para muchos, tienen uno de los panoramas más complicados debido a la clase de rivales que deberá enfrentar.