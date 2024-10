Dos equipos colombianos están en los partidos con menos público en la historia de la Libertadores

La Copa Libertadores destaca en buena parte por sus grandes asistencias y la pasión de los fanáticos de los diferentes equipos que participan, pero no siempre asiste el público de la manera esperada, al punto que hubo encuentros a los que ni 100 personas asistieron y por eso hicieron público el escalafón de asistencias más flojas en donde dos equipos colombianos salieron en el listado.

PUBLICIDAD

Fue la cuenta Out of Context Libertadores la encarada de compartir el listado de los 10 encuentros a los que menos gente asistió, dejando un duelo entre Cerro Porteño (PAR) vs Bolívar (BOL) en el año 1997 como el de menos público con solo 84 personas.

En este escalafón aparecieron dos equipos colombianos: Junior (4to peor registro) y Deportes Tolima (6to lugar) con partidos que no llevaron ni 300 personas.

Partidos con peor asistencia con equipos colombianos en Copa Libertadores

4. Universitario (PER) vs Junior (COL) | 228 personas | año 2000

6. Táchira (VEN) vs Deportes Tolima (COL) | 250 personas | año 2007

Vea acá: “No soy un influencer”, Richard Ríos domó públicamente a una mujer que lo reprochó

Top10 de los partidos con menos espectadores de la Copa Libertadores

1. Cerro Porteño (PAR) vs Bolívar (BOL) | 84 personas | año 1997

PUBLICIDAD

2. Atlético Colegiales (PAR) vs Rosario Central (ARG) |100 personas | año 2000

3. Bella Vista (URU) vs Magallanes (CHI) | 200 personas | año 1985

4. Universitario (PER) vs Junior (COL) | 228 personas | año 2000

5. Nacional (PAR) vs Monterrey (MEX) |240 personas | año 2010

6. Táchira (VEN) vs Deportes Tolima (COL) | 250 personas | año 2007

7. Alianza Lima (PER) vs Sao Paulo (BRA) |288 personas | año 2007

8. Necaxa (MEX) vs U. Los Andes (VEN) | 300 personas | año 1998

9. Libertad (PAR) vs Arsenal (ARG) | 300 personas | año 2008

10. Peñarol (URU) vs Colo-Colo (CHI) | 500 personas | año 1985