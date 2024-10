Boyacá Chicó sumó al octavo técnico despedido de la liga, pero como ‘flechas’ le encontraron nuevo puesto

Boyacá Chicó vs América de Cali

Apenas 8 puntos de 36 posibles ha sumado Boyacá Chicó durante la Liga BetPlay 2024-2, situación que no solamente los tiene penúltimos en el ‘todos contra todos’, sino que además no les ayuda para alejarse de la zona del descenso. Es por esta razón, que los directivos del cuadro ajedrezado decidieron no continuar con Jhon ‘La Flecha’ Gómez como entrenador, aunque rápidamente le encontraron un nuevo cargo.

Según informó el periodista de Win Sports, Mariano Olsen, la decisión de Boyacá Chicó es que el exfutbolista no continúe en su rol de entrenador, pero no lo quieren dejar ir, así que le ofrecieron el puesto de manager. De igual manera, la gestión de encontrar nuevo técnico la asumieron rápidamente y le dieron la oportunidad al también exfutbolista, Sergio Migliaccio, quien tendrá que luchar por enderezar el camino del equipo boyacense.

“CAYÓ EL OCTAVO DT EN LA LIGA JHON “LA FLECHA” GÓMEZ (57) no continuará siendo el entrenador de Boyacá Chicó. El uruguayo SERGIO MIGLIACCIO (50), ex arquero del equipo en 2005/2006, asumió esta mañana como nuevo DT del equipo. JHON GÓMEZ continuará en el cargo de manager”.

Ocho equipos han cambiado de técnico en la Liga BetPlay 2024-2:

‘La Flecha’ se suma a un extenso listado de entrenadores que han salido de los equipos colombianos durante el segundo semestre de este año: