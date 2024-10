Isabella Echeverri señaló al culpable de su veto en Selección Colombia: “Nunca me arrepentí”

Isabella Echeverri es una de las mayores representantes de la lucha por los derechos en el fútbol femenino de nuestro país, algo que le implicó no volver a ser convocada a la Selección Colombia. La exfutbolista habló acerca de cómo vivió los difíciles momentos del veto.

Durante una entrevista con Antena 2, Echeverri contó que ahora está viviendo en Miami trabajando para Telemundo, pero también habló sobre aquella época donde alzó la voz y le ocasionó una tristeza profunda:

“Es un secreto a voces, yo sí quedé vetada de la Selección Colombia y al principio fue difícil. Yo no lo verbalizaba, pero mi cuerpo sí, comencé a tener muchas lesiones a raíz de no ser llamada, yo me di cuenta mucho tiempo después. Luego me retiré y no era rabia, pero sí era una sensación de tristeza muy profunda porque yo le entregue mi vida entera a esa camiseta durante 10 años”.

Su aflicción fue tan grande que ni siquiera quería volver a ver los partidos de la ‘Tricolor’, aunque le tocó enfrentarlo por su nuevo trabajo en Telemundo:

“Me retiro y la primera vez que lo tuve que mirar a los ojos fue cuando me tocó cubrir el Mundial de 2023 porque yo nunca vi un partido de la Selección Colombia Femenina desde que me dejaron de llamar, no era capaz de verlo, pero luego me toca, hablar de mis compañeras, enfrentar ese miedo, rabia, no sé cómo describirlo, fue muy difícil.

Hoy por hoy, ya es un tema superado, es más fácil ver las selecciones juveniles, la de mayores me cuesta verlo por gusto, pero hoy por hoy, no soy muy capaz de ponerme una camiseta de la Selección Colombia con el escudo y todo lo demás, suelo irme a comprar camisetas diferentes porque es algo que no termino de superar.

Es un duelo personal muy jodido. Es mucho amor por algo que le has dado toda tu vida, pero un sentimiento de por qué no. En mi caso, nunca me arrepentí de lo que hice”.

Finalmente, Isabella no tuvo ‘pelos en la lengua’ para señalar al culpable de su veto: “Álvaro González”.