¿No es mejor que Montero? Hinchas de la Selección Colombia estallaron porque no convocaron a Devis Vásquez

Hinchas de la Selección Colombia estallaron porque Néstor Lorenzo convocó a Álvaro Montero y a Devis Vásquez no. Sin duda alguna, Vásquez es una de las grandes revelaciones entre los jugadores que están en Europa. Debido a esto, muchos creían que él iba a ser un fijo en la convocatoria que enfrentará a Bolivia y Chile en las Eliminatorias al Mundial 2026. Como Lorenzo no lo incluyó, no tardaron en verse algunas críticas en las redes sociales.

Este 3 de octubre de 2024, la Selección Colombia confirmó su convocatoria para la doble fecha de las Eliminatorias. Entre los 29 elegidos, hubo tres arqueros: Camilo Vargas, el titular, Álvaro Montero y Kevin Mier.

Arqueros: Álvaro Montero, Camilo Vargas y Kevin Mier

Álvaro Montero, Camilo Vargas y Kevin Mier Defensas: Cristian Borja, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Juan David Cabal, Santiago Arias, Willer Ditta, Yerry Mina y Johan Mojica.

Cristian Borja, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Juan David Cabal, Santiago Arias, Willer Ditta, Yerry Mina y Johan Mojica. Volantes: James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Matheus Uribe, Nelson Deossa, Richard Ríos y Yaser Asprilla.

James Rodríguez, Jefferson Lerma, Jhon Arias, Jorge Carrascal, Juan Camilo Portilla, Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Matheus Uribe, Nelson Deossa, Richard Ríos y Yaser Asprilla. Delanteros: Jhon Córdoba, Jhon Jader Durán, Juan Camilo Hernández, Luis Díaz, Luis Sinisterra y Roger Martínez

Hinchas reclamaron por Devis Vásquez.

Tras conocerse la convocatoria de la Selección Colombia, muchos hinchas expresaron su molestia porque Devis Vásquez, quien la está rompiendo con el Empoli en la Serie A de Italia, no fue incluido. Para muchos, Vásquez, quien ya hizo parte de ‘La Tricolor’ en una convocatoria de 2023, ha hecho más méritos para estar en ‘La Tricolor’ que los demás arqueros, sobre todo de Álvaro Montero, quien no atraviesa su mejor momento con Millonarios.

Los números de Devis Vásquez con el Empoli.

En lo que va de la temporada 2024-25, Devis Vásquez ha disputado siete partidos con el Empoli, seis en la Serie A y uno en la Copa Italia. En dichos encuentros, a Devis solo le metieron tres goles y sacó su arco en cero en cuatro ocasiones. En los seis partidos de la Serie A, el Empoli ganó dos y empató cuatro, lo que quiere decir que, hasta el momento, no ha perdido. Dichos resultados del Empoli, equipó que suele pelear el descenso, fueron posibles, en gran parte, por el buen desempeño de Devis, quien fue la figura de varios encuentros.

