“Ustedes no respetan”, periodistas le sacaron la piedra a jugador del que rajaban al aire

A Ray Vanegas, jugador de Deportivo Pasto, unos periodistas le sacaron la piedra porque estaban rajando de él al aire sin saber que ya los estaba escuchando y después de frenarlos les colgó la llamada.

En el programa Teledeportes del sur del país, los panelistas estaban hablando de la situación del cuadro Volcánico y allí les pasó el chascarrillo.

El jugador era su invitado, pero no sabían que ya los estaba escuchando por lo que uno mencionó de un programa anterior en el que dijo que el jugador se la pasaba en los bares, por eso les cuestionaba a sus compañeros si era verdad o mentira, sin saber que Vanegas ya estaba escuchando.

Ray Vanegas se enojó y les colgó en vivo a periodistas

Antes de que apareciera el jugador, uno de los panelistas señaló: “Cuando se mencionó a Ray Vanegas, qué dije de él: que no fue a la pretemporada, algo que es verdad. Que venía de no jugar en Brasil y es verdad. ¿Es cierto o no que se la pasa en los bares?”.

Fue ahí cuando uno de sus compañeros respondió: “Preguntémosle, ahí está Ray Vanegas (risas) ya que toca ese tema”.

Al entrar en escena Ray Vanegas, señaló: “Ustedes me llamaron a hablar de fútbol o a decirme que en los bares. ¿Qué es eso, hombre?”.

Con evidente molestia, les señaló: “En los bares de qué, hombre. Ustedes no respetan, de verdad. Llamen para otra cosa y si mantengo en los bares es en vacaciones. No, no, no. Chao”.

De inmediato, Ray Vanegas colgó y dejó a los periodistas sin invitado ante su desliz.