Reconocido periodista sugirió que Junior sale favorecido por árbitros, VAR y tribunales

Luis Arturo Henao, reconocido panelista de ESPN, no compartió para nada que a Junior le dieran en el escritorio los puntos ante Nacional e incluso dio a entender que el cuadro barranquillero siempre sale favorecido, sea por los árbitros, el VAR o los tribunales cuando hay una decisión apretada que los involucra.

PUBLICIDAD

Esto lo manifestó luego de conocerse el fallo que se emitió desde la Comisión Disciplinaria del Campeonato tras sucedido la semana pasada en el estadio Atanasio Girardot en donde hinchas de los dos equipos se pelearon en la tribuna. Pese a que la pelea la iniciaron los hinchas de Junior, la Comisión le dio los puntos al cuadro Rojiblanco por ser visitante.

La gran mayoría de actores del fútbol colombiano quedaron sorprendidos por la medida y el periodista ha sido uno de los que más ha comentado al respecto.

Luis Arturo Henao cree que Junior siempre sale favorecido

A través de sus redes sociales, el periodista lanzó un comentario que generó gran debate con respuestas de todo tipo.

“No sé si es solo una impresión o es así que la gran mayoría de las últimas decisiones cerradas tanto de los árbitros y VAR como de los tribunales han favorecido a @JuniorClubSA?”, señaló, desatando a los hinchas del cuadro barranquillero.

Pero no se quedó allí y lanzó otros reproches al respecto, como: “TENEMOS UN REGLAMENTO ABSURDO E INJUSTO: Estoy de acuerdo con la pérdida de puntos para un equipo local que no brinde las garantías para el desarrollo del juego PERO NUNCA dárselos al visitante que no esté ganando un partido. INCREÍBLE Y TOTALMENTE ILÓGICO”.

“NUNCA HABÍA PASADO. Es la primera vez en la historia que le quitan los puntos a un equipo local que estaba GANANDO el partido por desmanes PROVOCADOS E INICIADOS por hinchas del equipo VISITANTE. NEFASTO PRECEDENTE”, también agregó.

PUBLICIDAD

Incluso, se preguntó: “Yo quiero ver si lo que pasó en el Atanasio pasa en una final, toman la misma decisión?”

Luis Arturo Henao se sumó a la polémica de que a Junior le dieran los puntos ante Nacional en el escritorio e incluso fue más allá, sugiriendo que últimamente en cada decisión dividida, sea en la cancha o en los tribunales sale favorecido el cuadro Tiburón.