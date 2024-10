Atlético Nacional reveló que no autorizó la entrada de hinchas de Junior al estadio, ¿quién fue?

Atlético Nacional reveló que no autorizó la entrada de hinchas de Junior al Estadio Atanasio Girardot. Sin duda alguna, saber quíen decidió que la hinchada del ‘Tiburón’ entrara al Atanasio el día de la escandalosa pelea era clave. Debido a esto, sorprendió saber que el club paisa no fue quien tomó dicha decisión, por lo menos no completamente.

El 3 de octubre de 2024, Sebastián Arango, presidente de Nacional, dio una rueda de prensa en al que reveló qué hará el club frente a la decisión de Dimayor de darle los tres puntos del partido a Junior. Tras dejar claro que el ‘Verdolaga’ agotará todas las vías jurídicas para que el ‘Tiburón’ no se quede con los puntos, Arango reveló que el club no fue quien autorizó la hinchada de la hinchada visitante. Según sus palabras, la Comisión de Fútbol de Medellín es la que toma dicha decisión, la cual corresponde a siete votos y solo uno es de Nacional

“Nacional no decide si ingresa o no si hay entrada visitante. No es una decisión de Atlético Nacional, es una decisión de la Comisión, donde Nacional tiene un voto de 7. Esté o no de acuerdo Atlético Nacional con que llegue hinchada visitante, no es su decisión exclusiva y la Comisión decide, como se hizo para el partido contra el Junior”, Sebastián Arango

¿Qué hará Nacional para apelar el fallo de Dimayor?

Con contundencia, Sebastián Arango aseguró que Atlético Nacional está en contra de la decisión de Dimayor. Además, dijo que agotará todas las vías legales para que Junior no se quede con los puntos.

“Somos respetuosos de las decisiones y las instituciones. En ese sentido, utilizaremos todos los recursos que nos da la normatividad para efectos de apelar las sanciones que nos fueron impuestas y reiteramos que Atlético Nacional agotará los recursos de apelación y reposición”a los cuales tenemos derecho por la vía federativo pudiendo acudir, de ser necesario, al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Esto con el fin de obtener una decisión proporcional y, ante todo, justa”, Sebastián Arango

