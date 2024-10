A falta de un partido: Se sortearon los cuartos de final de la Copa BetPlay

En la tarde de este jueves 3 de octubre se llevó a cabo el sorteo de los cuartos de final de la Copa BetPlay 2024 para definir los enfrentamientos entre los ocho mejores equipos de este torneo y quedaron de la siguiente manera:

América vs Deportivo Cali

Ida: Pascual Guerrero

Vuelta: Palmaseca

Pasto vs Bucaramanga o Millonarios

Ida: La Libertad

Vuelta: Américo Montanini / El Campín

Boyacá Chicó vs Medellín

Ida: La Independencia

Vuelta: Atanasio Girardot

Jaguares vs Nacional

Ida: Jaraguay

Vuelta: Atanasio Girardot

Así se jugarán las semifinales del torneo:

De igual manera, se definió el cuadro hasta la final, pues el ganador de la llave 3 (Chicó vs Medellín) se enfrentará al ganador de la llave 4 (Jaguares vs Nacional). El otro partido de la semifinal se disputará entre los vencedores las primeras llaves (América vs Deportivo Cali) y (Pasto vs Bucaramanga o Millonarios).

Millonarios y Bucaramanga definen el último cupo:

Este viernes 4 de octubre, el Estadio América Montanini será testigo del segundo enfrentamiento entre ‘Leopardos’ y ‘Embajadores’ para definir al último equipo clasificado a los cuartos de final.

Vale destacar que el primer partido que se disputó en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, finalizó igualado sin goles, así que todo se definirá en estos 90 minutos.

El partido comenzará a partir de las 8:00 de la noche.