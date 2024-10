Un miércoles de Champions con sabor a café: Prográmese con los partidos de los colombianos

Ya comenzó la segunda fecha de la fase liga de la Uefa Champions League 2024/25 y además de contar con partidos importantes, habrá un enfrentamiento entre Luis Díaz y Jhon Lucumí.

Shakhtar Donetsk vs Atalanta

Juan Guillermo Cuadrado ya debutó en esta edición de la Champions League contra el difícil Arsenal, y aunque no tuvo mucho tiempo en cancha, fueron dos aproximaciones donde se atrevió a probar al arco que estuvieron muy cerca de colarse en la portería.

Ahora, tendrán que visitar Ucrania para sacar un buen resultado y no perder pista en la tabla general de posiciones.

Girona vs Feyenoord

Yáser Asprilla y Jhon Solís podrían tener minutos nuevamente con el conjunto español, esta vez, para recibir al Feyenoord, intentando conseguir los primeros puntos del Girona en esta Champions luego de perder el primer encuentro por la mínima frente al París Saint-Germain.

En dicho partido, ambos jugadores colombianos ingresaron desde el banco de suplentes.

Liverpool vs Bologna:

En la segunda fecha de la fase liga se enfrentarán por primera vez dos colombianos, por un lado, Luis Díaz, y por el otro, Jhon Lucumí.

El extremo del Liverpool ha tenido un rendimiento superlativo en el inicio de la Premier League, pero su técnico, Arne Slot, lo dejó en el banco de suplentes durante la primera jornada. En contraste, el defensor jugó los 90 minutos en el anterior partido y se perfila como titular nuevamente.

Leipzig vs Juventus:

El conjunto de Turín ha tenido una renovación total, y ahora, de la mano de Thiago Motta, espera regresar a los más alto de Europa. Ya ganaron el primer juego 3-1 frente al PSV sin la presencia de Juan David Cabal, quien perdió el puesto con Andrea Cambiasso.

La ‘Juve’ viajará a Alemania para enfrentarse a un Leipzig que necesita conseguir un buen resultado, pues viene de perder a manos del Atlético de Madrid.

Aston Villa vs Bayern Múnich:

Unai Emery dejó claro que Jhon Jáder Durán está muy cerca de ganarse el puesto en la titular, pero le hace falta complementarse de mejor manera con Ollie Watkins, así que no se sabe si jugará desde el inicio en uno de los partidos más difíciles de su equipo, pero seguramente sí contará con minutos en la segunda mitad.

Por su parte, el equipo bávaro ganó 9-2 en el inicio de la Champions contra el Dinamo Zagreb de Juan José Córdoba.

Dinamo Zagreb vs Mónaco:

El primer partido del equipo proveniente de Croacia fue un golpe de realidad, pues Bayern Múnich no tuvo piedad alguna, pero ahora buscarán hacerse fuertes de locales para enfrentarse a un Mónaco que derrotó en la primera jornada al Barcelona.

Cabe resaltar que el delantero colombiano fue suplente en el primer partido de Champions y no vio ni un solo minuto.

Programación:

11:45 a.m. / Shakhtar Donetsk vs Atalanta / Girona vs Feyenoord

2:00 p.m. / Benfica vs Atlético Madrid / Dynamo Zagreb vs Mónaco / Sturm Graz vs Brujas / Aston Villa vs Bayern Múnich / Liverpool vs Bologna / Leipzig vs Juventus / Lille vs Real Madrid.