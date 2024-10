Rating de televisión dejó en evidencia los equipos más vistos en el fútbol colombiano

Del fútbol colombiano pocas veces se conocen el rating de televisión, pero en esta ocasión se hizo pública la medición de la jornada 10 de la Liga Betplay Dimayor 2024-II que dejó en evidencia a los equipos más vistos de dicha jornada.

La cuenta Rating Colombia, dedicada a entregar dichas mediciones de audiencia, compartió este martes 1 de octubre los resultados de una de las jornadas del FPC que dejaron una que otra sorpresa.

Como de esperarse, el partido entre Nacional y Junior, con incidentes en las tribunas, tuvo de lejos la mejor audiencia en el país y eso que solamente fue en el canal premium. Seguido estuvo el duelo de Once Caldas vs Cali que fue por ambas señales y el tercer lugar del podio fue para el América vs Pereira.

Rating fecha 10 del fútbol colombiano

1. Nacional vs Junior (Win +) 1.8

2. Once Caldas vs Cali (Win / Win +) 1.4

3. América vs Pereira (Win +) 1.2

4. Santa Fe vs Alianza (Win / Win +) 1.2

5. La Equidad vs Millonarios (Win +) 1.0

6. Tolima vs Boyacá Chicó (Win / Win +) 0.7

7. Patriotas vs Bucaramanga (Win / Win +) 0.6

8. Jaguares vs Envigado (Win / Win +) 0.6

9. Águilas Doradas vs Independiente Medellín (Win +) 0.5

10. Fortaleza vs Pasto (Win) 0.4

Algo que también quedó marcado es la enorme diferencia de lo que marcan los partidos del fútbol colombiano que no llegan ni a dos puntos de audiencia, ante los de la Selección Colombia que incluso tienen el récord en partidos de fútbol con más de 30 puntos.