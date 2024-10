Se conoció el medio al que llega Lizeth Durán tras su salida de ESPN

Lizet Durán o ‘Liche’, como se le conoce profesionalmente, sorprendió a muchos al anunciar este lunes 30 de septiembre su adiós a la cadena internacional de deportes ESPN en la que estuvo por varios años y aunque muchos especularon que iría rumbo a Win Sports, se conoció que su nuevo destino es la radio.

PUBLICIDAD

En la noche del lunes, la periodista santandereana se despidió de sus compañeros de televisión y aunque no hizo público su destino, el mismo ya fue revelado.

“GRACIAS ESPN POR HACER MI SUEÑO REALIDAD… Hoy me despido con el corazón lleno de agradecimiento, con la satisfacción de llevarme para siempre a muchos amigos que aquí hice, con más aprendizajes y con la inmensa alegría de haber hecho parte de este maravilloso proyecto. Gracias @pegsagroup por creer en mí, gracias @luisferdominguez por permitirme soñar, GRACIAS a mis compañeros y amigos de cada tarde @casalesports @fabianvargas_6 @eltinoasprilla @aristigol09 @pinchizar @jorgebermudezh y todos los que por allí han pasado en #F360 , por dejarme hablar e interrumpirlos cada minuto en los programas, a todo el equipo técnico y de producción y por supuesto a ustedes los televidentes que por estos años me dejaron entrar a sus casas a través de esta pantalla. Espero que cada vez que nos encontremos nos regalemos una sonrisa por el tiempo compartido, un nuevo camino me espera, porque hoy más que nunca estoy convencida de que LA VIDA EMPIEZA MUCHAS VECES, las veces que sean necesarias. GRACIAS TOTALES ESPN COLOMBIA@espncolombia#hastapronto #mevoyagradecida #feliz #espnf360🙏🏻❤️🙌🏻Con amor,LICHE DURÁN AN AN AN 😜”, escribió ella en redes sociales.

Lizet Durán llega a Caracol Radio

El medio al que llega Lizet Durán tras su paso por ESPN es la cadena radial Caracol Radio en donde estará compartiendo un nuevo espacio deportivo que irá de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 p.m.

Vea acá: Tradicional programa de Caracol Radio sale del aire luego de más de 20 años

Allí, ella estará compartiendo micrófono junto a César Augusto Londoño, Diego Rueda y Juan Felipe Cadavid en una de las novedades de la parrilla que tiene la reconocida empresa.

Así lo reveló el medio Capsulas que detalló otros cambios importantes que se darán allí que incluyen el adiós del programa El Alargue.

Así es que si quiere seguir escuchando las opiniones de Lizet Durán, ahora el lugar es Caracol Radio, luego de haber estado desde el año 2020 en la cadena ESPN. La mejor de las suertes a ella en su nuevo proyecto.