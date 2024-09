“Trataré de no ofender más”, ‘Dibu’ Martínez bajó la cabeza por sanción de FIFA tras jugar con Colombia

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, arquero de la Selección de Argentina, se refirió a la sanción que le impuso la FIFA, por sus gestos en la celebración posterior a ganar la Copa América y por agredir a un camarógrafo luego del partido ante Colombia y se disculpó por lo sucedido.

Al guardameta del Aston Villa y de la Albiceleste le impusieron una sanción de dos partidos, luego de las imágenes públicas en las que empujó a un camarógrafo que le seguía los pasos tras la derrota de su equipo ante la Tricolor en Barranquilla.

Además de eso, también fue castigado por sus reiterados gestos con los trofeos, que repitió en el marco del partido contra Chile en donde celebraron la conquista de la Copa América.

Dibu Martínez pidió perdón públicamente tras sanción de FIFA

Conocido su castigo, en la mañana de este lunes 30 de septiembre, el portero dejó claro que nunca ha buscado ofender a nadie.

“Acepto la sanción de la FIFA y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston Villa”, señaló en sus redes sociales.

El portero se perderá los juegos del equipo dirigido por Lionel Scaloni ante Venezuela y Bolivia en las próximas dos jornadas de la Eliminatoria de Suramérica rumbo al Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque no logre evitar ni rebajar su sanción, Emiliano ‘Dibu’ Martínez agachó la cabeza para pedir disculpas por sus actos que seguramente los pensará mucho antes de repetirlos en un terreno de juego.