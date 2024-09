Futbolista que recién salió del Junior para el extranjero ilusionó con su regreso: “pronto”

Botafogo vs Junior - Copa CONMEBOL Libertadores 2024 (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

El centenario del Junior de Barranquilla ha estado lejos de las expectativas que tenían los hinchas, pues su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores, más los fichajes que realizaron a principio del año, parecía que firmarían una gran temporada, pero se fue diluyendo de a pocos.

PUBLICIDAD

De hecho, la eliminación del torneo continental, sumada al bajo rendimiento en el rentado local, llevaron a que los directivos terminaran el vínculo con Arturo Reyes y le dieran la oportunidad a César Farías, quien ya había dirigido dos equipos en Colombia como lo son América de Cali y Águilas Doradas.

Sin embargo, el estratega venezolano ya no pudo contar con varios futbolistas que fueron importantes en el título de la Liga BetPlay 2023-2, tales como Gabriel Fuentes (Fluminense), Walmer Pacheco (Pereira) o Déiber Caicedo (Vancouver Whitecaps).

De hecho, la salida de este último no la deseaba el equipo, pues el futbolista estaba en condición de préstamo, así que desde la institución barranquillera enviaron una oferta para renovar la cesión. No obstante, el conjunto canadiense únicamente negociaría si le ofrecían un contrato para vender al jugador, y como no fue así, regresó a la plantilla de dicho equipo, dejando ‘viendo un chispero’ al Junior.

Tal parece que Déiber tampoco quería irse del ‘Tiburón’, y así lo hizo saber tras finalizar un partido en Canadá, a donde parece que llegaron algunos hinchas del Junior para hacerle saber que lo extrañan, así que le pidieron que regresara, a lo que él, sin titubear, dijo que pronto regresaría, sin dar más detalles, ilusionando a más de un aficionado.

A continuación le presentamos el video de Déiber Caicedo:

¿Cuándo vuelve a jugar Junior?

Luego del empate frente a Jaguares, el ‘Tiburón’ tendrá compromiso por la Copa BetPlay frente a Independiente Medellín, cuya serie está en favor del ‘poderoso’ por dos goles. Posteriormente, el domingo 6 de octubre se medirán a Patriotas de Boyacá por la fecha 13 del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay 2024-1.