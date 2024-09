“Soy consciente”: Mackalister Silva se sinceró sobre lo que ha sentido de pasar de ser titular a suplente

Millonarios volvió a la victoria de manera contundente tras ganarle por un marcador de 3-0 a Envigado en la noche del sábado 29 de septiembre, los goles fueron de Daniel Mantilla, David Mackalister Silva y Jhon Emerson Córdoba. Precisamente, el capitán del equipo ‘Embajador’ que volvió a la titularidad tras la lesión de Daniel Cataño en el partido pasado, tuvo un destacado papel.

Incluso fue considerado la figura del encuentro y al finalizar el compromiso en rueda de prensa, Mackalister fue consultado sobre su suplencia en los últimos partidos tras las buenas actuaciones que venía mostrando Daniel Cataño, Silva se sinceró y señaló que aunque “no han sido días buenos” es “consciente”.

“El tiempo y la maduración me han ayudado bastante, sobre todo mi familia, donde uno tiene que entender, donde uno tiene que aceptar y poner por delante el equipo que lo personal, creo que he sido consciente, por eso la felicidad y las gracias a mi familia porque no han sido días buenos”, dijo en una primera oportunidad el volante creativo de Millonarios.

En la misma conversación, David Mackalister silva aseguró que incluso habló con el técnico Gamero, expresándole que entendía la situación.

“Cuando uno no está y entra otra persona que está muy bien, yo creo que quien gana es el equipo, y cuando uno aprende a tener la madurez de que el equipo está por encima de uno, uno disfruta eso, disfruté de buena manera el estar afuera, el ver las cosas de afuera, el volver a luchar un puesto, lastimosamente y de verdad que no es la manera en la que uno quiere retomar porque está la salud de un compañero por delante. (...) en algún momento se lo dije al profe, que yo entendía todo y que yo quería que él supiera que estaba dispuesto y aceptaba y afrontaba todo porque el equipo está por encima”, finalizó el capitán de Millonarios.

