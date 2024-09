Juan Pablo Vargas hizo quedar mal al árbitro por lo que dijo para anular el gol de Millonarios

Millonarios no pudo ganarle a Jaguares en condición de local y apenas consiguió un amargo empate que aumentó la frustración en los hinchas debido a que tres jugadores terminaron lesionados: Daniel Cataño, Delvin Alfonzo y Juan Pablo Vargas.

De hecho, este último expuso una situación con el árbitro luego de que anulara el gol que había conseguido Jhon Émerson Córdoba antes de los diez minutos de juego. Vargas mandó un pase largo al vacío apostando por la velocidad del delantero con pasado en Atlético Bucaramanga, quien contactó el balón que se terminó metiendo en la portería, pero en simultáneo, él chocó con el guardameta Geovanni Banguera.

Entonces el árbitro Héctor Rivera decidió anular el gol, pero Juan Pablo Vargas reveló que, en primer lugar, él dijo que había sido fuera de lugar, pero luego dijo que la acción no era válida porque es falta sobre el portero, hecho que desestimó el defensor costarricense:

“Yo desde donde estoy no veo falta, yo no sé, porque el árbitro lo que pita es fuera de juego. Está bien, si es fuera de juego, pues perfecto, pero no le pueden decir que es falta, porque el VAR no le puede decir a un árbitro que es falta y quedarse con eso, él tiene que ir a mirar si es falta o no. Él a nosotros nos dice que es fuera de juego, pero que el VAR le diga, es falta, pero yo tengo entendido que el árbitro tiene que ir a mirar si es falta, yo no entendí esa parte”.

Alberto Gamero habló de los lesionados de Millonarios:

Durante la rueda de prensa después del partido y adelantó el estado de salud de los tres jugadores que sufrieron lesión durante el partido:

“Daniel Cataño es una lesión en el aductor izquierdo, no es la misma. Sintió una molestia, pero según hablamos con los médicos no fue algo a fondo. Juan Pablo Vargas tiene un golpe en el pie cuando le cayó Álvaro Montero encima. Daniel Ruiz tiene un golpe en el tobillo, una herida pequeña y vamos a mirar cómo evoluciona. Delvin Alfonzo tiene un trauma en la rodilla izquierda”.