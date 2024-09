Revelaron el jugador de Junior al que Arturo Reyes tenía entre ojos por indisciplina

En Junior de Barranquilla siempre hay noticias y por estas horas hace eco la revelación del periodista Guillermo Carbonell sobre el futbolista que habría tenido actos de indisciplina y por eso el entrenador Arturo Reyes lo tenía entre ojos al punto de borrarlo de la plantilla.

Se trataría del jugador Carlos Eduardo Cantillo, al que, según el periodista, el propio técnico lo tenía borrado por su indisciplina.

La situación ha hecho eco entre la prensa de la región que varios colegas han replicado dicho comentario como fue el caso de Breinner Arteta: “Informa el colega Guillermo Carbonell Martínez que el volante magdalenense Carlos Eduardo Cantillo Villalobos, dejó de ser tenido en cuenta en su momento en Junior de Barranquilla por actos de indisciplina”.

Revelan supuesta indisciplina de Carlos Cantillo en Junior

“Lo voy a decir para que se acabe la pendejada: el problema de Carlos Cantillo fue de indisciplina y que si quiere me reclame a mí. El señor cometió una falta de indisciplina y por eso estaba borrado con Arturo Reyes”, reveló Carbonell sobre la situación.

Además, añadió que “Si no creen, que Arturo Reyes o Carlos Cantillo me digan a mí. Les doy mi teléfono si quieren y que me llamen. Yo sé que el problema fue de indisciplina”.

Así, con reto incluido, Guillermo Carbonell Martínez señaló que Carlos Cantillo por parte de Arturo Reyes en Junior por temas de indisciplina.