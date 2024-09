Padre que bendijo al Cali ha sido víctima de bromas de sus colegas hinchas del América: “no me estreso”

El Padre Yerson Marmolejo, hincha del Deportivo Cali, no aguantó ver al equipo de sus amores atravesando una crisis tan grave que los tiene tan cerca de la zona del descenso, así que se puso en contacto con Sergio Herrera, actual director técnico del equipo tras la salida de Hernán Torres, para bendecir a los jugadores y al Estadio de Palmaseca.

Durante una conversación con ‘Zona Libre de Humo’, el Padre explicó que fue idea suya la de bendecir al equipo y como Sergio Herrera también es una persona creyente, no tuvo ningún inconveniente, incluso luego que se difundiera la imagen a través de redes sociales:

Yo soy hincha fiel de Deportivo Cali y me tomé la molestia del llamar al profe Sergio Herrera para bendecir al equipo, a todo el grupo, a bendecir el lugar y ellos aceptaron con mucho gusto. La iniciativa de ir al Estadio de Palmaseca fue de tanto mía como del profe Sergio Herrera, él es un tipo muy creyente, yo le hice la propuesta y me dijo de una, no le puso problema”.

Lo curioso es que Marmolejo habló de las bromas que le han jugado otros Padres, que son hinchas del América, por cuenta de dicha fotografía que se filtró y terminó convirtiéndose en meme en las redes sociales:

Algunos sacerdotes hinchas de América de Cali me mandaron memes (risas) por la foto que me tomaron en el estadio de Deportivo Cali, pero yo no me estreso con eso”.