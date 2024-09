Once Caldas cambiaría de dueño, pero la oferta de Celta de Vigo no se concretó, según Vélez

No cabe duda que el título de la Copa Libertadores en 2004 certifica al Once Caldas como uno de los equipos más importantes en la historia de Colombia, y aunque lleva varios años sin figurar en cuanto a títulos, de la mano de Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera en la dirección técnica y Dayro Moreno en cancha, han mostrado un gran nivel futbolístico que tiene más que ilusionados a los hinchas.

Sin embargo, una sorpresiva noticia cayó por cuenta de Carlos Antonio Vélez, a quien, durante su visita a Manizales, le comentaron una situación relacionada al ‘Blanco Blanco’ que no ha sido de conocimiento público.

Según relató el periodista de Win Sports, Once Caldas estaría atravesando un proceso de venta, donde se llegó a interesar un equipo de la primera división del fútbol español como lo es Celta de Vigo. De hecho, según Vélez, el trato estuvo muy cerca de concretarse, pero finalmente no se logró por razones desconocidas:

“Ayer me dijeron, y no es para discutirlo porque seguramente van a desmentir lo que digo, pero me dijeron que Once Caldas estuvo vendido hace 15 días. Celta de Vigo hizo una oferta para ser dueño de Once Caldas y ese negocio al final se cayó”.

Aun así, parece que rápidamente apareció un nuevo interesado en comprar a ‘Los Albos’ y estaría muy cerca de concretarse la noticia, aunque desde el club no han hecho oficial esta versión:

“En el curso de los últimos días apareció comprador y me dijeron que solamente faltaba la firma”.

Finalmente, aunque Carlos Antonio es consciente que lo más probable es que lo desmientan los propios directivos del club, aseguró que en caso de concretarse la venta, espera que quien llegue lleve al equipo a donde pertenece:

“Cualquiera sea la situación, parece que hay una realidad y es que al Once lo venden. Ojalá caiga en buenas manos”.