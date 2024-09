Prográmese con los nueve partidos que inauguran una nueva edición de la Europa League

Comienza la primera fase del segundo torneo más importante de Europa a nivel de clubes con nueve partidos para este miércoles 25 de septiembre, donde estarán presentes tres colombianos: Dávinson Sánchez (Galatasaray) y Pablo Ortiz y Pedro Bravo con el Midtjylland, enfrentándose a Paok y Hoffenheim, respetivamente.

11:45 a.m. / AZ Alkmaar vs. Elfsborg / BodoGlimtr vs. Porto

2:00 p.m. / Dinamo Kiev vs. Lazio / Midtjylland vs. Hoffenheim / Galatasaray vs. PAOK / Ludogorets vs. Slavia Praga / Manchester United vs. Twente / Niza vs. Real Sociedad / Anderlecht vs. Ferencvarosi.

Cabe resaltar que, al igual que en Champions, ahora participarán 36 equipos en la fase de grupos de la Europa League, donde se destacan seis colombianos: