DT de la Selección Colombia de Voleibol denunció maltrato de la Federación para no seguir en el cargo

La Selección Colombia de Voleibol ganó la medalla de bronce en el Sudamericano, por lo cual, se clasificó por primera vez a un Mundial (Filipinas 2025), de la mano de Jorge Augusto Schmidt, quien fue técnico del equipo hasta que hubo un cambio en la Federación Colombiana de Voleibol.

A través de sus redes sociales, el entrenador brasileño explicó su situación y comenzó exaltando la labor de aquellas personas que hicieron parte de los logros que han conseguido desde que llegó al cargo en junio de 2021:

“En estos tres años, hemos logrado varias cosas. Entre ellas, clasificamos al equipo colombiano para competir en el Campeonato Mundial de Voleibol 2025 en Filipinas. Colombia estará en el Grupo D y se enfrentará a Estados Unidos, Cuba y Portugal. Es la primera vez que Colombia clasifica a un Mundial adulto.

También fuimos terceros en el Campeonato Sudamericano y terceros en el Campeonato Panamericano, con una victoria sin precedentes sobre el equipo cubano. Todo esto lo hicimos con la dedicación, el compromiso y el esfuerzo de muchas personas: jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y aficionados. Fueron personas que pusieron el deporte por encima de cualquier otro interés”.

No obstante, Schmidt relató que le hicieron varios desplantes luego de los cambios en la Federación, donde, al parecer, no le mostraron ni una pizca de interés en que continuara, pues aunque en principio le hicieron una oferta de renovación, luego dejaron de responderle:

“Con los cambios al frente de la Federación Colombiana de Voleibol, se presentaron algunas situaciones inesperadas. Me informaron que el contrato anterior ya no sería válido y me pidieron que negociara un contrato. Me reuní con los nuevos dirigentes en Bogotá, donde me presentaron cifras, hice preguntas y recibí aclaraciones sobre el contrato sugerido. Con ese contrato, mi interés era continuar. La Federación pidió un plazo de unos 30 días para confirmar lo presentado.

Transcurrido el plazo indicado, no hubo respuesta. Esperé unos días más, y nadie vino. Entonces, casi 40 días después de la reunión de Bogotá, me puse en contacto oficialmente. Para mi sorpresa y decepción, este nuevo contacto presentó un contrato con una drástica reducción de las cantidades presentadas en la reunión de Bogotá.

En ese momento, también aproveché para plantear una situación relacionada con el alquiler del piso en Cali, la comida y cuestiones fiscales. No obtuve respuesta.

También hubo otra situación que me llamó la atención: como mi visa estaba a punto de vencerse, pedí ayuda a la Federación para sortear este inconveniente, pero no me atendieron. Así que tuve que salir del país, pagar mi pasaje de regreso y volver a Cali después del plazo reglamentario para cumplir mi contrato. Ante todo esto, el contacto se hizo cada vez más difícil”.

El brasileño dio a conocer estos hechos para demostrar que su compromiso estaba intacto y su salida fue inesperada, pero se salió de sus manos, aunque los propios jugadores intentaron evitarlo:

“Decidí hacer este comunicado para dejar constancia transparente de mi indignación y de lo que está sucediendo. Sobre todo porque los jugadores se organizaron y movilizaron para tratar de retenerme. En todo momento me he esforzado por seguir al frente de la selección masculina de Colombia”.

De esta manera, Jorge Augusto también puso en conocimiento al ente recotr del Voleibol Sudamericano para que tomen cartas en el asunto:

“Estoy reclamando mis derechos y he creado una persona para llevar adelante esta situación. También he contactado a la Confederación Suramericana de Voleibol y a la Federación Internacional de Voleibol para que estén al tanto de esta situación que involucra a la Federación Colombiana de Voleibol.

Sin una posición oficial de la dirigencia, además del cambio de contrato con reducción de salario, no pago de arriendo, impuestos y alimentación, decidí regresar a Brasil.

Mi historia se basa en la seriedad, el compromiso y la transparencia. De esta manera, doy a conocer a la comunidad deportiva brasileña e internacional las razones por las cuales no juego más con la selección colombiana. Gracias”.