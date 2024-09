Julio Comesaña le insinuó a un futbolista de Atlético Nacional que debería golpear a sus compañeros

De Atlético Nacional se ha hablado mucho últimamente, en especial por la filtración de videos donde aparecieron varios futbolistas de fiesta, incluyendo a Dairon Asprilla, Harlen Castillo, Joan Castro y al parecer, Jorman Campuzano.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el jueves 19 de septiembre tuvieron un reto por la Copa BetPlay 2024 frente a Alianza, entonces hicieron valer su condición de local y se impusieron 2-1, hecho que no fue lo más relevante de la jornada, pues fue el joven Elkin Rivero quien se llevó las miradas.

El futbolista apenas recibió la oportunidad de debutar en la categoría profesional de la mano de Efraín Juárez y Atlético Nacional, pero lo hizo con un look poco recomendable, pues tal parece que sus compañeros ‘lo bautizaron’ con un corte de cabello ridículo que le dio la vuelta al mundo.

Ante esto, el experimentado entrenador uruguayo, Julio Avelino Comesaña, quien desarrolló gran parte de su carrera como director técnico en Colombia, a cargo de equipos como Junior o Medellín, dejó claro que él no está de acuerdo con esa práctica que solamente humilla al futbolista que debuta.

De hecho, Comesaña hizo una reflexión sobre los jugadores experimentados, pero también aprovechó para decir que ningún jugador, así no haya debutado, debería dejarse hacer aquella broma:

“Miro, incluso lo que hacen con los jugadores. Ayer vi a ese jugador que le cortan el pelo cuando debuta. Yo acá en los equipos que he estado y hacían eso, le dije que le metiera un trompazo, no andes con cosas raras ni desventajas. Cómo van a disfrazarlo en vez de enseñarle, esos jugadores mayores que están ahí, qué van a enseñarle a los jóvenes, eso es lo que no hay que hacer. Tenemos que ser cuidadosos los mayores, no descalificar nada, pero ya estamos grandes para comernos el cuento de los juguetes”.