Hincha expuso que le tocó el peor puesto del Campín en la final del Mundial Femenino sub-20

Un aficionado que pagó sus entradas al estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá para la final del Mundial Femenino sub-20 le tocó verse el compromiso de pie de cuenta de unas vallas con publicidad que instalaron y que no le dejaban ver el terreno de juego a él, su esposa ni a sus hijos.

La situación se dio en el marco del duelo en el que Corea del Norte se impuso 1-0 a Japón para coronarse como nuevo monarca orbital de la categoría en el certamen orbital que se disputó en nuestro país.

El hombre, identificado como Eduardo Valencia, denunció la inaudita situación a la que se enfrentó al llegar a su ubicación en el estadio bogotano.

Publicidad tapó visibilidad en final del Mundial sub-20

Con varios videos publicados en la plataforma X, el aficionado demostró cómo desde su puesto no se podía ver más que la tela de la publicidad desde los puestos que le fueron vendidos.

“Vine a ver la final del #mundialfemeninosub20 entre DPR Corea vs Japón; y me vendieron unos puestos en donde me toca ver el partido de pie con mi esposa y mis hijos”, señaló de primera mano.

Luego, con más evidencias agregó: “Hicieron estos puestos para que uno vea el partido de pie #mundialfemeninosub20 DPR Corea vs Japón”.

“¿Por qué en @Tuboletaoficial venden puestos para el partido DPR Corea vs Japón del #MundialFeneninoSub20 donde no se puede ver el partido por una publicidad instalada?”, añadió en una última publicación.

Evidentemente, las imágenes dejaron claro que a todas las personas ubicadas en dicha fila de asientos les quedó completamente obstruida la visión directa al terreno de juego en la final del Mundial sub-20 en el Campín si lo querían observar sentados y si querían ver bien se tenían que poner de pie y de paso obstaculizaban a las personas atrás de ellos.