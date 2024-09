“Me veo reflejado en Iván Mejía”: el Patrón Bermúdez sorprendió a más de uno por la comparación que hizo

Iván Mejía es uno de los periodistas deportivos más reconocidos y exitosos del país por lo hecho durante varios años. Su envidiable carrera lo llevó a cubrir varios eventos deportivos de talla mundial como Copas América, Mundiales, Olímpicos, Euro Copas y, por supuesto, el glorioso Fútbol Profesional Colombiano. Además, varios periodistas actuales lo tienen como referente no solo por su labor, sino también por su trayectoria e impacto profesional. Por esto, no es extraño que importantes figuras del periodismo deportivo como Jorge Bermúdez, más conocido como el Patrón, llenen de elogios al histórico periodista.

En una reciente entrevista, el Patrón Bermúdez habló sobre la importancia que ha tenido y aún tiene una figura del periodismo deportivo como lo es Iván Mejía, además, también se refirió al impacto que ha tenido en su carrera profesional. “A mi la historia de Iván Mejía me gusta mucho y yo de una u otra manera, no estoy diciendo que yo soy Iván Mejía para que después no digan: “este se puso en el estatus de Iván Mejía”, no. Pero me veo reflejado en él”, aseguró el Patrón Bermúdez.

“Durante muchos años trabajó en medios independientes, no estuvo bajo la sombra, no estuvo bajo el amparo de empresas como Caracol y RCN, cómo si lo han estado Carlos Antonio Vélez, Hernán Peláez y todos ellos. Iván Mejía se fue a echar maletín, se fue a hacer sus emisoras y en el Campín Iván Mejía les ganaba a todos”, recordó Jorge Bermúdez. Esta especie de hazaña de Iván Mejía en el periodismo deportivo hace recordar a lo que ahora hace el Parón, quién a pesar de trabajar en ESPN como panelista en varios programas, tiene sus propios medios alternativos en donde le da la pelea a los medios tradicionales.

De igual forma, el Patrón recordó una famosa frase de Iván Mejía con la que se jactaba de su éxito ante los medios tradicionales: “si yo con un Renault 4 les gano, imagínese cuando me den un BMW”, aseguró el Patrón que decía Mejía. Finalmente, la gente, de manera inesperada, le dio la mano a Bermúdez con su opinión y aseguraron que, de cierta forma y manteniendo las distancias, su carrera en el periodismo deportivo es bastante similar a la de Mejía, algo que es de admirar y destacar.