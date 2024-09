“Las habían sobrevalorado”, Carlos Antonio volvió a echar vainas a otros medios por la sub-20

Carlos Antonio Vélez fue implacable en un nuevo análisis sobre la eliminación de la Selección Colombia femenina en el Mundial sub-20 y sentenció que gran parte de la desilusión de la gente es por la zalamería y victimización que les dan a nuestras selecciones desde las transmisiones de los medios.

Incluso se refirió a las quejas de muchos por actitudes de las jugadoras al no saludar previamente a algunos fanáticos, pero expuso que de eso se debió hablar también en la victoria porque acá hacen intocables a los que no se pueden reprochar cuando ganan.

Además, dejó saber que a las integrantes del combinado nacional las habían sobrevalorado y por eso llegó la decepción general para la que la única cura es aterrizar y ser humildes.

Vélez pide humildad en la Selección Colombia

“Necesitamos una curita de humildad y no la de que ‘es que las niñas no saludan a la afición’. Si estas jovencitas le hubieran ganado a Países Bajos, nadie estaría hablando de si saludaron o no a dos o tres personas que se encontraron en el camino”, comenzó refiriendo.

Sin dudar de que “seguramente tuvieron esas actitudes porque lamentablemente nuestro deportista es medio sobradito”.

“Entonces la humildad es necesaria, pero ganando o perdiendo. No marquemos los defectos cuando se pierde, marquemos los mismos también cuando se gana. Tenemos que aprender eso. Marcar lo bueno cuando se pierde y lo malo cuando se gana”, agregó.

Porque “aquí se ha creado la cultura de que cuando alguien gana o juega bien no se le puede criticar. Nos vendría bien la humildad a todos porque no hemos ganado nada y ni los títulos justifican las poses de vedetismo, pero peor sin ganar nada”.

Carlos Antonio rechaza la zalamería de los medios

“Tenemos que usar menos disculpas. La victimización no es buena y desde los medios de comunicación necesitamos más exigencia. Menos sobrevalorización y zalamería. Hay mucha zalamería con nuestras selecciones. Basta que oigan las transmisiones. Menos victimización para que nos ponga los pies sobre la tierra”, reflexionó.

“Cuando se sobrevalora, la decepción es más grande. Por ejemplo, en el caso de las jovencitas del sub-20, cuando las eliminan, porque las habían sobrevalorado, ahora la gente viene a arremeter con todo”, concluyó.

Y cerró ese tema sentenciando que “algún día me va a dar la razón. Si nos centramos nos va a ir mejor y algún día vamos a ganar, no partidos sino títulos”.

