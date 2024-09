“Juzgan o dañan”, Linda Caicedo dejó picante mensaje tras eliminación de Colombia sub-20

Linda Caicedo, referente de la Selección Colombia femenina, se pronunció tras su participación en el Mundial sub-20 que se disputa en nuestro país y dejó un mensaje de agradecimiento que no incluyó a todos.

Mucho se ha hablado tras caer ante Países Bajos en la ronda de cuartos de final en donde las nuestras se despidieron en la tanda de penales, luego de un 2-2 al final del tiempo extra.

Pese a que la mayoría de personas manifestaron su apoyo a las jugadoras, otras cuantas tuvieron reproches y allí llegó el mensaje de ella.

Linda Caicedo agradeció el apoyo en el Mundial

A través de sus redes sociales, la jugadora de Real Madrid dejó saber que está dolida por la derrota, pero también que fue una experiencia enriquecedora.

Eso sí, en su mensaje dejó claro que da las gracias a quienes “realmente les importa el fútbol femenino, que conocen el proceso y que no juzgan o dañan”.

“Aún no logro asimilar el resultado que tuvimos, por el sentir y la gran ilusión que teníamos como equipo lograr que esa linda copa quedará en casa, duele la derrota, duele intentarlo y esforzarse para que no salga como lo queremos y anhelamos, que mes tan maravilloso con este grupo tan increíble, humilde y lleno de alegría, darles las gracias a las personas que realmente les importa el fútbol femenino, que conocen el proceso y que no juzgan o dañan. Gracias Colombia por esta increíble experiencia”, fue el mensaje completo de Linda Caicedo.