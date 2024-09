Hinchas de Nacional están ‘pidiendo las cabezas’ de los jugadores que se fueron de fiesta

Hinchas de Atlético Nacional exigen castigo contra los jugadores que se fueron de fiesta. Tras el empate contra Alianza en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay 2024, salió a la luz un video en el que se ve a varios integrantes del ‘Verdolaga’ festejando. Como se esperaba, las imágenes armaron escándalo y desataron una oleada de críticas.

Este 17 de septiembre, un día después del partido contra Fortaleza, salió a la luz un video en el que se ve a varios futbolistas de Nacional en una fiesta, ‚mientras bailan con mujeres y beben alcohol. En cuestión de minutos, el video, que habría sido grabado después del partido contra Alianza, se viralizó y provocó todo tipo de comentarios. Por lo que pudo verse, los jugadores que están en la reunión son Joan Castro, Harlen ‘Chipi Chipi’ Castillo, Dairon Asprilla, Kilian Toscano y Juan Pablo ‘Tatay’ Torres. Cabe señalar que el video circuló en redes sin mayor contexto, por lo que hay quienes dudan de que se haya grabado luego de dicho partido.

Aunque no se conocieron mayores detalles sobre el polémico video, los hinchas de Atlético Nacional sí aseguraron que dichos actos de indisciplina no se pueden tolerar. Precisamente por eso, más de uno ‘pidió la cabeza’ de los implicados o señaló que, por lo menos, ellos no deberían volver a jugar.

Como se van de fiesta si el partido es en 72h, los tienen que echar. Esto es nacional no cualquier equipo. — yo (@oroz81151) September 17, 2024

