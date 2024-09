“Culpa de los dirigentes”, Bermúdez libró de responsabilidad a las jugadoras de Colombia

La eliminación de la Selección Colombia del Mundial Femenino sub-20 sigue dejando análisis de todo tipo y ahora llegó el de Jorge Andrés ‘El Patroncito’ Bermúdez que eximió de toda culpa a las jugadoras y se la achacó toda a los dirigentes.

PUBLICIDAD

Luego de la derrota en los lanzamientos desde el punto penal en la fase de cuartos de final ante Países Bajos, siguen las dudas de qué se pudo hacer mejor y cada uno apunta a un lado diferente.

Allí, el reconocido periodista de ESPN quiso dar responsabilidad a los dirigentes del fútbol colombiano por no haber realizado una preparación distinta y haber contratado formadores para mejorar la técnica de las jugadoras.

Vea acá: “Que se acabe rápido esta vaina”, periodista se cansó del Mundial Sub-20 en Colombia

Patroncito Bermúdez culpa a los dirigentes por eliminación en el sub-20

“La responsabilidad no es de las chicas. Las exonero de toda responsabilidad. Ellas son las que ponen la cara y el nombre. Aquí la responsabilidad es de la dirigencia colombiana porque se sabía que hace dos años ellas fueron subcampeonas del mundo en la categoría sub-17, una buena parte de esa plantilla y había que hacer cosas distintas a las habitualmente se hacen por parte de los dirigentes”, dejó claro.

Añadiendo que “Ramón Jesurún se la pasa hablando de mentalidad campeona y él es el primero que la debe de tener, pero para hacer cosas distintas. Estas chicas debieron estar expuestas a un programa de tecnificación durante dos años”.

“Pero no hubo nada distinto. Entonces, estas chicas qué culpa tienen de controlar mal la pelota, de patear mal, de perfilarse incorrectamente, cuando todos esos detalles los deben enseñar formadores pagos por la Federación Colombiana de Fútbol”, agregó.

PUBLICIDAD

“La responsabilidad es de los dirigentes que tienen la plata y la posibilidad de hacer cosas distintas que no hacen por ignorancia, porque no saben o porque no les da la gana”, finalizó para reforzar su idea.

De esta manera, Jorge Andrés ‘El Patroncito’ Bermúdez libró de toda responsabilidad a las jugadoras y dejó a los dirigentes como los responsables de la eliminación de la Selección Colombia Femenina en los cuartos de final del Mundial Sub-20.