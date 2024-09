Carlos Valdés elogió al DT de Rayo Vallecano por dejar de suplente a James: “No hay discusión”

El anhelado debut de James Rodríguez con Rayo Vallecano finalmente llegó en el enfrentamiento a Osasuna que terminó con victoria para el conjunto de Vallecas. Sin embargo, mientras muchos esperaban que el colombiano fuera titular, apenas jugó unos minutos, pues ingresó al 86′.

Este fue el primer partido tras la fecha FIFA donde James tuvo minutos con la Selección Colombia, en los partidos frente a Perú y Argentina, hecho que, por supuesto, le implicó un desgaste físico. Eso, sin contar el cansancio del viaje para regresar a España.

Fue por esta razón que Carlos Valdés, quien fue compañero de James Rodríguez en la Selección Colombia durante las eliminatorias al Mundial 2014, elogió a Íñigo Pérez por no arriesgar al ‘10′. Asimismo, el otrora defensor dejó claro que no hay discusión en que James será titular en este Rayo Vallecano:

“Esta suplencia se debió justo a la cantidad de minutos que sumó con Colombia y los desplazamientos. Me parece que fue muy acertado hoy Íñigo al no ponerlo de titular. Para mí, James es titular en ese equipo, creo que no hay discusión sobre eso, pero me parece que ponerlo desde el minuto 1 era correr algunos riesgos que incluso entendemos que Rayo Vallecano ya han tenido manejo para hacerle un trabajo progresivo a James.

Lo escuchamos en las declaraciones previas a la convocatoria a las eliminatorias sobre el tema James Rodríguez. Me parece apenas normal que sea coherente ponerlo solo unos minutos con esas declaraciones que se dieron hace un par de semanas”.

A su vez, el entrenador del Rayo Vallecano se refirió al talentoso futbolista colombiano y dejó claro que lo tiene en cuenta, aunque por ahora, lo más importante es que esté a tope en su forma física:

“Estoy encantado de que esté acá. La acogida que está teniendo por parte de la afición es excelente. Hay mucha ilusión y en el vestuario están contentos. Pero él sigue siendo un jugador más del Rayo Vallecano. Él viene de un periodo de inactividad bastante largo, a pesar de que ya está encontrando minutos con su Selección y con nosotros. Yo hago los cambios en función de lo que pienso que necesita el equipo y no por otros motivos. Espero que vaya jugando con más regularidad”.