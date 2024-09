Juan Felipe Cadavid defendió al técnico de Colombia de quienes lo culpan de la eliminación del Mundial

La eliminación de Colombia del Mundial Femenino Sub-20 que se realiza en nuestro país fue un ‘balde de agua fría’ porque el equipo cafetero no solamente jugó, sino que estuvo muy cerca de conseguir el resultado en los primeros 90 minutos. Sin embargo, llegó el empate sobre el 85′ que forjó los tiempos extras, penales y posterior salida del torneo en los cuartos de final.

PUBLICIDAD

Ante esto, el periodista de Caracol Radio, Juan Felipe Cadavid, quien estuvo en la cobertura del partido en el programa ‘El Fenómeno del Fútbol’ analizó la derrota, pero fue específico en la jugada del segundo gol que anotaron las holandesas, y dejó claro que no fue problema de Carlos Paniagua por no defender el resultado, sino que fueron una serie de desconcentraciones cuya responsabilidad es repartida entre las futbolistas.

“He leído que la culpa de la eliminación de COLOMBIA U-20 es culpa del Dt por no cerrar el partido… ¿En serio? El juego estaba tranquilo, pero hay detalles que se salen del redil del entrenador, como la toma de decisiones… Acá Liz Katerine no ataca la pelota, no disputa en el juego aéreo un balón dividido y lamentablemente la jugadora neerlandesa entra al área con balón dominado. Las otras defensoras colombianas, seguro con el temor de no cometer penal, no defienden con vehemencia”.

¿Cuándo son las semifinales del Mundial Femenino Sub-20?

Por un lado, Estados Unidos se medirá a Corea del Norte para definir el primer finalista del torneo y este partido se disputará el próximo miércoles 18 de septiembre a partir de las 4:30 de la tarde. Tres horas y treinta minutos más tarde rodará el balón en el juego entre Japón y Países Bajos, donde quedará establecido el encuentro final que presentará a la mejor selección del mundo en la categoría sub-20.