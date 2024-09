Roma y Charlotte tendrán un primo con quien crecerán juntos, pues el hermano de Luis Díaz, Roller David, será padre de un hermoso bebé, cuya ceremonia de revelación de género se llevó a cabo recientemente, pero con la ausencia de ‘Luchito’ por los compromisos con la Selección Colombia.

Luis Díaz será tío, pero no pudo asistir a la hermosa revelación del género ¿Por qué?

Resulta que la familia se reunió para darle la bienvenida a Enzo, el primogénito de Roller David, y así quedó registrado en un video que él, junto a su esposa, compartieron en redes sociales, donde se puede apreciar la presencia de varias personas, incluyendo a Mané Díaz.

No obstante, conforme a la fecha en que se publicó el audiovisual, parece que la ceremonia se llevó a cabo el pasado lunes 9 de septiembre, día en que Luis Díaz seguía en la concentración de la Selección Colombia, justo antes del partido contra Argentina, razón por la cual le habría sido imposible ir a estar con su familia en tan valioso momento.

Aun así, su hermano lo disfrutó a cabalidad y con lindas palabras le dio la bienvenida a su bebé:

“Nuestro sueño azul 🩵.Eres la sorpresa más inesperada y, al mismo tiempo, la más deseada por nuestro corazón. Sin planearlo y de la manera más natural, llegaste a llenarnos de amor puro, no podemos esperar para verte por primera vez, tenerte en nuestros brazos y compartir contigo cada risa, cada lágrima, y cada momento que la vida nos regale juntos. Desde que supimos de ti, cada día trae una nueva ilusión, y ahora esperamos ansiosos todo lo que está por venir. Eres la más linda sorpresa de Dios para nuestras vidas. Enzo, Prince of the home.✨”

Eso sí, ‘Luchito’ no dejó pasar desapercibido la ocasión y mandó un corto, pero lindo mensaje para celebrar: ”Felicidades y muchas bendiciones 🙏🏻❤️😘”.