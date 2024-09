Otro histórico del fútbol colombiano despidió a su técnico, pero los hinchas quieren es un cambio de raíz

Cambiar el director técnico parece ser un factor común entre los clubes del fútbol colombiano, ya este semestre salieron Pablo Repetto de Atlético Nacional, Arturo Reyes de Junior, Alfredo Arias de Medellín, Néstor Craviotto de Jaguares, entre otros. Ahora fue turno para el Cúcuta Deportivo en la segunda división del fútbol colombiano, pero los seguidores ‘Motilones’ quieren un cambio de raíz.

Otro histórico del FPC despidió a su técnico, pero los hinchas quieren un cambio de raíz

El centenario del Cúcuta Deportivo no está a la altura de las expectativas de los hinchas, que no quieren seguir viendo a su equipo en la ‘B’, pero son conscientes que el equipo tampoco ha hecho méritos para regresar a la máxima categoría, pero no culpan a los entrenadores de turno, sino que culpan directamente al máximo accionista, José Cadena, así que esperan su marcha.

“Cúcuta Deportivo FC se permite informar a la opinión pública, que la junta directiva de la institución ha tomado la decisión de rescindir el contrato del profesor Álvaro Hernández, el cual lo vinculaba como director técnico del equipo profesional. Queremos agradecerle al profesor Álvaro y de igual manera a su cuerpo técnico, por su profesionalismo y entrega al mando del primer equipo. Les deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos profesionales. Estaremos informando de manera oportuna el nombre del nuevo entrenador que se hará cargo del equipo”, fue el comunicado del Cúcuta Deportivo”.

A continuación algunos comentarios de los hinchas del Cúcuta sobre José Augusto Cadena:

- “Cambiarán el técnico, pueden cambiar todos los jugadores si quieren, pero mientras cadena siga no pasará nada”

- “Esta película de cambios de entrenadores es bien conocida por la afición, el mal del circo está en el mercenario Cadena, él es quien se debe largar”

- “Para cuando el comunicado que cadena va a vender y se larga”

- “Cuando cesara la horrible noche y saldra un comunicado donde NOS QUITAMOS LAS CADENAS DEL MERCENARIO... Como duele ver al rojinegro en el limbo administrativo q acabo lo deportivo...”

- “De esta manera finalizó el circo en el centenario, con derrota y sin DT. Lo de Cadena es patético”.